Facebook lanceert teaser voor slimme bril

Een videootje waarin Facebook-topman Mark Zuckerberg wordt bekogeld met kussens en een geheimzinnige webpagina van de brillenmaker Ray-Ban maken duidelijk dat er nieuws komt over een slimme bril.

De video, gepost op Twitter, toont vrijetijdsbezigheden van Andrew Bosworth, ook 'Boz' genoemd. Hij is de topman van Reality Labs, een afdeling van Facebook die werkt aan virtual en augmented reality. In de video figureert ook Mark Zuckerberg, die wordt bekogeld met kussens. In de tweet staat een emoticon met een zonnebril, wat doet vermoeden dat de opname is gebeurd met de langverwachte 'slimme bril' die Facebook maakt onder het Ray-Ban-merk van het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica.

Bosworth postte nog een video die wellicht met een bril is gemaakt, waarbij hij golf speelt. Zuckerberg plaatste op Facebook soortgelijke video's met sportieve activiteiten op het land en op het water.

In april stelde Facebook zijn visie op een slimme armband voor. Die moet in tandem werken met een bril voor augmented reality. De slimme bril werd eerder in het vooruitzicht gesteld voor 'later in 2021', maar zou nog geen 'echte' bril voor augmented reality zijn. Wellicht zal de armband pas later samen met de 'echte' AR-bril op de markt komen.

Bij AR wordt de fysieke omgeving verrijkt met digitale objecten en informatie. De gebruiker krijgt bijvoorbeeld navigatie gewoon in zijn gezichtsveld te zien. Het is niet geweten wat gebruikers met de 'slimme bril' zullen kunnen doen behalve video's maken.

Bij de voorstelling van de kwartaalresultaten eind juli zei Zuckerberg dat de eerstvolgende productrelease de lancering zou zijn van 'onze eerste slimme bril van Ray-Ban in samenwerking met EssilorLuxottica. De brillen hebben hun iconische vormfactor, en ze laten je heel leuke dingen doen.'

Ook Ray-Ban zinspeelt op de lancering. Het lanceerde een webpagina met de tekst Ray-Ban|Facebook, de datum donderdag 9 september en het silhouet van een bril. Bezoekers van de pagina worden aangespoord zich te registreren voor de 'releasenotificatie', waarbij onduidelijk is of er donderdag meer informatie komt over de datum van de lancering dan wel of er meteen meer informatie komt over het nieuwe product. Mogelijk geeft Facebook pas meer details vrij op zijn Connect Conference voor ontwikkelaars op 28 oktober.