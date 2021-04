Facebook voert abonnementen in voor VR-apps

De Oculus Quest-headsets laten VR-ervaringen toe los van een gaming-pc, het zijn 'stand alone'-toestellen. De Oculus 2 is de eerste VR-headset die een breder publiek lijkt te bereiken. Hij werd in oktober 2020 gelanceerd en werd al meer verkocht dan de vier voorgaande Oculus-headsets samen. In het vierde kwartaal van vorig jaar ging het wellicht over meer dan 3 miljoen verkochte toestellen. Facebook mikt op 10 miljoen verkochte toestellen om een duurzaam ecosysteem voor ontwikkelaars te hebben.