Facebook werft 10.000 Europeanen aan om de 'metaverse' te bouwen

Facebook wil over de volgende vijf jaar 10.000 mensen aanwerven in Europa, zo liet het Amerikaanse bedrijf weten. De nieuwe werknemers moeten helpen een online wereld te bouwen waar gebruikers in gedeelde digitale ruimtes communiceren en samenwerken.

Topman Mark Zuckerberg promoot al een hele tijd zijn ideeën over de metaverse. Hij omschrijft dat als 'een virtuele omgeving waar u kunt aanwezig zijn met mensen in digitale ruimtes.' Gebruikers gaan via allerlei apparaten toegang krijgen tot die metaverse. Van apps op smartphones tot headsets voor virtual en augmented reality. 'Met dit metaverse zal een nieuw tijdperk aanbreken van sterke, nieuwe verbindingen op virtueel vlak dankzij technologieën als virtual reality (VR) en augmented reality (AR)', zo liet Facebook maandagochtend vroeg weten.

Facebook zoekt volop naar zeer gespecialiseerde ingenieurs.

'Met de investeringen die we maken in de Europese markt, spreken we ons vertrouwen uit in de kracht van de Europese techsector en in het potentieel dat het Europese tech-talent volgens ons heeft', aldus het Amerikaanse bedrijf. Om de metaverse tot leven te brengen, 'zullen vele bedrijven, ontwikkelaars, creators en beleidsmakers moeten samenwerken. Daarnaast betekent het voor Facebook dat er vol geïnvesteerd moet worden in talent op het gebied van producten en technologie, en zal het als bedrijf in zijn geheel moeten groeien.'

Ingenieurs

In een blogpost zeiden vice-president Nick Clegg van Global Affairs en zijn collega Javier Olivan van Central Products dat Europa het hart is van de metaverseplannen. Hierbij steken ze niet onder stoelen of banken dat een van de grootste prioriteiten van Facebook het aantrekken van zeer gespecialiseerde ingenieurs is. Het bedrijf wil samenwerken met de Europese regeringen om 'de juiste mensen en de juiste markten' te vinden.

Ook wordt in de blogpost verwezen naar de grote Europese consumentenmarkt, de hoge kwaliteit van de universiteiten en het technologische toptalent. Hierbij vermelden ze de Duitse biotechsector, de coalitie van Europese neobanken, de recordinvesteringen in Spaanse start-ups en Zweden dat tegen 2023 de eerste cashloze samenleving gaat worden.

'Net zoals het internet, zal het hoofdkenmerk van de metaverse de openheid en interoperabiliteit zijn', aldus Clegg en Olivan. 'Interoperabiliteit' moet het mogelijk maken dat verschillende technologische platformen vlot met elkaar kunnen communiceren. Volgens de blogpost is er samenwerking nodig tussen bedrijven, ontwikkelaars, creators en beleidsmakers.

De Europese investeringsplannen van Facebook worden bekendgemaakt net nu er weer veel kritiek op het beleid van het bedrijf is.

Kritiek

De aankondiging van Facebook valt samen met de zoveelste periode van hevige kritiek op het bedrijf. Klokkenluiders Frances Haugen en Sophie Zhang getuigen deze maand voor het Britse parlement en Haugen is ook uitgenodigd door Europese volksvertegenwoordigers. Haugen maakte interne documenten bekend en zei in eerdere getuigenissen dat Facebook de schadelijke gevolgen van zijn werking beseft maar de voorrang geeft aan winst maken.

Facebook vraagt Europa stabiliteit voor de behandeling van internationale datastromen.

In de blogpost wordt gezegd dat de Europese Unie 'een belangrijke rol te spelen heeft in het opmaken van de nieuwe regels voor het internet.' In de dagelijkse werking van het internet moeten Europese waarden verweven zitten zoals vrije meningsuiting, privacy, transparantie en rechten van de individuen, en Europese beleidsmakers tonen in dit verband de weg, aldus Clegg en Olivan. Zij zeggen de afronding van de digitale eenheidsmarkt tegemoet te zien alsook 'stabiliteit omtrent internationale datastromen, die essentieel zijn voor een bloeiende digitale economie'. De overdracht van Europese data naar Amerikaanse servers is juridisch en politiek een heikel punt waarbij Facebook volop betrokken partij is.

Metaverse-investeringen

In september trok Facebook 50 miljoen dollar uit voor het bouwen van de metaverse, maar analisten ramen de bredere inspanningen van Facebook in dit verband veel hoger. De nieuwssite The Information zei eerder dit jaar dat bijna 10.000 mensen, zowat een vijfde van het personeelsbestand van Facebook, nu al werken voor de afdeling die toestellen maakt voor virtual en augmented reality, een technologie die deel uitmaakt van de metaverse.