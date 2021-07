Facebook werkt aan opvolger van mobiel internet

Facebook richt een interne 'metaversegroep' op. Het bedrijf wil zich zo voorbereiden op de toekomst van het internet.

De term 'metaverse' komt van het boek 'Snow Crash' van de Amerikaanse sciencefictionauteur Neal Stephenson. In dat boek verwijst het woord naar een soort overtreffende trap van het internet, waarbij mensen werken en leven in persistente, gedeelde virtuele ruimtes.

Vorige week beschreef Zuckerberg in een interview met de Amerikaanse technologiesite The Verge het metaverse als een 'belichaamd internet, waar je in plaats van enkel inhoud te zien, je in de inhoud bent'. Het gevoel samen met anderen eenzelfde digitale ruimte te delen, is essentieel.

Daarbij is het van belang dat de gebruiker vlot van de ene digitale ruimte naar de andere kan gaan. Die ruimtes kunnen in virtual reality (VR) zijn, waarbij gebruikers helemaal worden ondergedompeld in een digitale werkelijkheid, in augmented reality (AR) waarbij digitale en fysieke elementen worden gecombineerd, of in een meer klassieke 2D-omgeving. Een veelheid van ruimtes dus, waarbij Facebook volgens Zuckerberg slechts een van de vele spelers zal zijn, naast bijvoorbeeld het gamingplatform Roblox en de game Fortnite, maar wel een speler die het metaverse volop mee vorm geeft.

Geconnecteerde ruimtes

Het is van belang dat de digitale ruimtes binnen Facebook geconnecteerd zijn. Deze week liet topman Andrew Bosworth van Facebook Reality Labs, de afdeling die zich bezighoudt met virtual en augmented reality, in een post op Facebook weten dat er een heuse metaversegroep komt. Die zal worden geleid door Vishal Shah, die nu verantwoordelijk is voor de dienst Instagram. Andere teamleden komen van Facebook Gaming. Ook de in aanbouw zijnde virtuele wereld Horizon van Facebook is volop betrokken. Het team zal deel uitmaken van Facebook Reality Labs.

Facebook investeert zwaar in virtual en augmented reality. Het bedrijf produceert de toonaangevende Oculus headsets en werkt aan een AR-bril en aan slimme polsbanden. Volgens de nieuwssite The Information werken zo'n 10.000 medewerkers aan de nieuwe technologie. Bovendien koopt Facebook regelmatig VR-studio's.

'Ik geloof dat de metaverse de opvolger zal zijn van het mobiele internet, en die productgroep creƫren is onze volgende stap om dat te helpen bouwen', zei Zuckerberg in een Facebook-post. 'Als we dat goed doen, denk ik dat we binnen vijf jaar evolueren van wat mensen vooral als een socialemediabedrijf zien naar een metaversebedrijf', aldus Zuckerberg tegenover The Verge.