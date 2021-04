Facebookgroepen worden ondernemingen

De coronatijd dreef nogal wat mensen naar online gemeenschappen. We zochten elkaars gezelschap digitaal op. Uit sommige van die virtuele gemeenschappen ontstaan ook in België heuse bedrijven en bewegingen.

Online gemeenschappen vind je op tal van plaatsen. 'De sociale audioapp Clubhouse draait meer en meer rond community's, de berichtendiensten WhatsApp en Telegram hebben heel sterke community's', zegt Joke De Nul, voorzitster van de vereniging van Vlaamse community managers (VLCM). Maar het grootste socialemediaplatform in ons land blijft Facebook. Het bedrijf van Mark Zuckerberg omarmt gemeenschappen heel nadrukkelijk.

'We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de functionaliteiten voor de groepen', zegt Alexis Lebedoff, de directeur van Facebook België. 'We hebben een systeem van community ambassadors, beheerders van groepen die ons vertellen wat goed loopt, wat minder is en wat er nog nuttig kan zijn.' Facebook zette de voorbije jaren Marketplace op poten. 'Dat was een evolutie van wat we zagen in groepen waar mensen producten uitwisselden en kochten.'

Veel van die groepen verenigen zich rond passies. Dat kunnen producten zijn, zoals Tesla-wagens of Cowboy-fietsen. Maar soms loopt het ook omgekeerd en is er eerst een community en pas later een product.

Een opvallend voorbeeld van hoe een community voor het betalende product kan komen, is Guud, een Facebookgroep voor vrouwen die hun cyclus en vruchtbaarheid willen verbeteren. De dertiger Morgane Leten besloot zich samen met haar echtgenoot toe te leggen op vrouwelijke gezondheid. Ze ontdekte uit eigen ervaring hoe bij hormonale stoornissen de levensstijl een heel belangrijke rol speelt.

Handleiding voor groepen Wat is er nodig voor succesrijke groepen? Stel duidelijke huisregels op en pas die ook toe.

Idealiter is er een vast team, dat vaak reageert en aanwezig is.

De beheerder moet het vaste team enthousiasmeren.

De beheerder mag zijn ego niet op de eerste plaats zetten.

Luister naar de leden en respecteer ze.

Gebruik ook andere kanalen zoals een nieuwsbrief en een website.

De lockdown vorig jaar was een goed moment om met gratis webinars te komen. Een betalend product was er niet. 'Iedereen wou wel iets bijleren', aldus Leten. In de webinars ging er veel aandacht naar voeding en beweging. 'Er kwamen heel wat vragen uit', vertelt Leten. 'Een private Facebookgroep leek ons een veilige omgeving om bij te leren en ervaringen uit te wisselen.'

Inmiddels telt de groep op Facebook meer dan 1.700 leden. Er is ook nog een Instagramprofiel en een nieuwsbrief. In totaal worden 5.000 vrouwen bereikt. Vanuit de vragen en discussies werden de eerste producten verkocht zoals zwangerschaps- en ovulatietests en voedingssupplementen. Guud werkt inmiddels aan eigen supplementen. Er is een adviesraad opgericht met gynaecologen en vroedvrouwen.

Guud is nu een start-up die bezig is geld op te halen bij investeerders zoals Conny Vandendriessche (House of HR). Er wordt gemikt op een half miljoen euro. Dat moet het mogelijk maken de supplementen en het merk verder te ontwikkelen, twee voltijdse werknemers aan te werven en uit te breiden naar de buurlanden.

Een andere groep vertrok van betalende webinars. Jessica De Block van de Facebookgroep Alfavrouwen startte vijf jaar geleden als student met het accessoirebedrijf Antwerp Avenue. Het bedrijf groeit snel. Ook haar beste vriendin, Amy Vandeputte, bleek succesvol te zijn als businesscoach. 'We hadden niet veel middelen, maar wel tijd om kennis te vergaren over sociale media en online business doen', zegt De Block.

Ze begonnen masterclasses te geven in zaaltjes. 'Opvallend was dat tot 90 procent van het cliënteel vrouwen waren.' De cursisten wilden meer tijd om het te verwerken en te netwerken. 'We zijn de cursussen online gaan geven, zodat mensen in hun eigen tempo konden volgen en we richtten een Facebookgroep op', zegt De Block. In de lente van 2018 startte Alfavrouwen en nu zijn ze met bijna 11.000. Er komen 250 leden per week bij. 'De kern is dat vrouwen in onze groep bij elkaar terechtkunnen.' De deelname is gratis en ook mannen zijn welkom.

Inmiddels is er een aparte website Alfaplaza, waar je kan shoppen bij Alfavrouwen, De Block noemt het 'een online winkelstraat'. Ook is er de podcast Generatie Alfavrouw. De 'school' met de betalende cursussen telt 2.000 studenten.

Soms groeit een community niet uit tot een bedrijf, maar tot een beweging. Dat is het geval voor BeTech, een groep van zo'n 7.200 leden die de drempel tot het techondernemerschap wil verlagen. De leden zijn dermate actief dat de groep de aandacht trok van Facebook. 'In 2018 werd ik uitgenodigd om deel te namen aan een Community Summit in Londen', vertelt ondernemer en medestichter Nicolas Frenay. Ook vandaag zit hij in een groep waar communitybeheerders overleggen met Facebook.

'Sinds een jaar zijn we de groep aan het professionaliseren en bouwen we BeTech uit tot een beweging', zegt Frenay. BeTech is nu een filantropische vereniging met een website en een mentorschapsprogramma. De groep krijgt donaties, maar Frenay denkt verder aan ondersteunende fondsen en het partnerschap van bedrijven. Voltijds mensen in dienst nemen wil BeTech niet, het project moet worden gedragen door ondernemers.

Wat is het belang van de communities voor Facebook zelf? In de groepen worden geen advertenties geplaatst. 'Maar ons zakenmodel blijft vooral gericht op advertenties', legt Lebedoff uit. Via groepen connecteren mensen zich met wat hen bezighoudt, en die data zijn van belang om adverteerders toe te laten zich precies te richten op mogelijke geïnteresseerden.