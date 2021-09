Fintechparel Silverfin koopt zichzelf een slimme laag

Met de overname van de specialist in machine learning Boltzmann, zet het Gentse Silverfin een volgende stap in zijn missie om de job van accountants op zijn kop te zetten. 'Dit is zo'n geval waarin 1 plus 1 niet 2, maar 3, 4 of 5 is.'

De job van boekhouders de 21ste eeuw in trekken. Dat was in 2013 het mission statement waarmee Silverfin van start ging. Oprichters Joris Van Der Gucht (37) en Tim Vandecasteele (36) wilden het al te vaak repetitieve werk van accountants automatiseren, met software die compatibel is met elk soort boekhoudpakket. Met snellere en betere data in de hand en minder verloren tijd aan cijfers ingeven, kunnen de financiële experts zich zo meer op advies toeleggen.

Bijna acht jaar later is het Gentse bedrijf aardig geslaagd in zijn missie. Met zo'n 800 klanten in portefeuille, die samen duizenden bedrijven bedienen, is Silverfin stilaan dé Europese referentie in zijn vakgebied. De 'scale-up' - techjargon voor groeibedrijf - telt ondertussen 170 werknemers in zijn focusmarkten Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Via grote, internationale klanten - waaronder de 'big four' consultants - is het bovendien actief in nog dertien andere landen.

Profiel Silverfin Opgericht in 2013 door Joris Van Der Gucht en Tim Vandecasteele.

Ontwikkelaar van software die het werk van boekhouders deels automatiseert.

Telt 800 klanten in kernmarkten Benelux en VK, en via grote globale klanten ook actief in 13 andere landen.

Laatste bekende jaaromzet (2019): 15 miljoen euro.

170 werknemers.

Aandeelhouders: Joris Van Der Gucht en Tim Vandecasteele (meerderheid), Hg Capital, Smartfin Ventures.

In de opdracht om accountants zo goed mogelijk bij te staan, lag de focus de voorbije jaren al sterk op de automatische analyse van data via machine learning en artificiële intelligentie. Daarvoor werkte Silverfin al een tijdje samen met Boltzmann, een eveneens Gentse AI-specialist. De twee bouwden samen de zogenaamde 'Ludwig Assistant', een virtuele tool die complexe financiële data kan analyseren en bijvoorbeeld kan signaleren als er een cashflowprobleem dreigt te ontstaan bij een klant.

Die samenwerking verliep zo goed, dat Silverfin partner Boltzmann nu helemaal inlijft, voor een niet nader genoemd bedrag. Daarmee wil het bedrijf een versnelling hoger schakelen in AI en machine learning, legt CEO Van Der Gucht uit. 'Dit is een echte mijlpaal voor ons. We hebben zelf een uniek framework gebouwd dat overal ter wereld gebruikt kan worden. Door daar een slimme laag op te bouwen, kunnen we de job van accountant nog verder transformeren. Het is een beetje een cliché, maar dit is echt zo'n geval waarin 1 plus 1 niet 2, maar 3 is. Of zeg maar meteen 4 of 5.'

Aandelenhandel

In de marge van die overname, laat Silverfin nog weten dat het Britse softwarefonds Hg Capital een groter belang in het bedrijf heeft genomen. Daarbij gaat het niet om een nieuwe kapitaalronde, maar om een interne transactie. Hg koopt het VC-fonds Index Ventures - dat groot werd met investeringen in bedrijven als Facebook, Skype, Dropbox of Deliveroo - uit om zijn belang in de Belgische softwarespeler op te drijven.

Index stapte in 2017 in Silverfin met een investering van 4 miljoen euro. Toen vorig jaar Hg instapte bij een nieuwe ronde van in totaal 30 miljoen dollar (26 miljoen euro), volgde Index Ventures nog om zijn belang op peil te houden. Dat Hg het fonds nu uitkoopt om zijn eigen belang te vergroten, zegt iets over hoe Silverfin wordt bekeken in Londen.

Dat Hg zijn belang vergroot, is een mooi teken van vertrouwen. Joris Van Der Gucht CEO Silverfin

De Britten weten in principe waarover ze spreken. Hg Capital staat in het wereldje van de private equity te boek als een expert als het op accountancysoftware aankomt. Het bedrijf is onder andere ook meerderheidsaandeelhouder in de Noorse boekhoudspeler Visma. De Britten zijn ook investeerder in de Belgische 'eenhoorn' Team.Blue, het hostingbedrijf dat vroeger Combell heette.