Gentenaars bedenken nieuwe virtualrealitysport

'Ballistic' is een mix van padel en volleybal.

De Gentse studio Triangle Factory lanceert de game 'Ballistic'. Die wordt gespeeld met VR-headsets op en is 'een mix van padel en volleybal in een futuristische setting'.

Ballistic is een intensieve 2-tegen-2-sport die in virtual reality (VR) wordt gespeeld. Anders dan bij de meeste VR-sportgames ren je fysiek rond op een veld om de bal terug te slaan naar je tegenstanders. 'Het is een echte sport, na vijf minuutjes voel je dat wel', verzekert Jeroen Dessaux, de medestichter en leaddesigner van de Gentse studio Triangle Factory, die de game maakte.

'Ballistic' is gefinancierd door Sport Vlaanderen, dat het donderdag voorstelde op zijn Sportinnovatiecongres in Gent. Het spel kan rekenen op het netwerk van Sportwerk Vlaanderen en van het VR-speelhalbedrijf The Park Entertainment.

De spelers staan met twee op een veld met de afmetingen van een squashveld, hun twee tegenstanders staan op een ander veld dat zich waar ook ter wereld kan bevinden, zegt Dessaux. 'Belangrijk is dat je vrij moet kunnen rondlopen en springen. Het spel is heel toegankelijk, ook voor mensen zonder VR-ervaring. Toch kan je dingen doen die niet mogelijk zijn in de fysieke werkelijkheid.'

'Ballistic' wordt beschikbaar in de VR-speelhallen van The Park Entertainment.

Na de Vlaamse lancering van de game wordt gewerkt aan de internationale verspreiding. Over de distributiekanalen moet nog worden beslist. 'Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot de game. Als je zelf een Quest-headset hebt, zal het waarschijnlijk niet zo lang meer duren', zegt Dessaux.

De Quest 2 van Facebook is de eerste VR-headset die succes heeft bij een breder publiek. Al kan het een obstakel zijn dat je voor deze game drie vrienden moet vinden die headsets hebben. 'In de VS is VR meer verspreid dan bij ons. Hier komt het nu pas op.'