'Gewijzigde privacyregels Apple kosten techspelers miljarden'

De nieuwe privacystandaarden op de iPhone raken bedrijven die leven van advertentie-inkomsten waar het pijn doet. Apple zelf doet gouden zaken.

In april voerde Apple privacywijzigingen door in het iOS-besturingssysteem. Die veranderingen zijn niet zonder gevolg.

Volgens het onderzoeksbureau Lotame liepen Facebook (nu bekend als Meta), Snap, YouTube en Twitter in de tweede helft van dit jaar al 8,5 miljard euro mis. Dat schreef de Britse zakenkrant Financial Times.

De essentie In april rolde Apple nieuwe privacystandaarden voor de iPhone uit.

80 procent van de iPhone-gebruikers geeft aan dat de apps op hun smartphone hen niet mogen tracken.

Daardoor verzamelen apps zoals Facebook en Snap minder data, waardoor ze minder effectief gepersonaliseerde reclame kunnen tonen.

Apple rolde dit voorjaar zijn 'App Tracking Transparency' (ATT)-programma uit. Daardoor krijgen iPhone-gebruikers bij het openen van een app de vraag of die app activiteiten mag registreren en opslaan. Denk aan gegevens zoals een e-mailadres, zoekgeschiedenis in een browser of locatiedata. Slechts 16 procent van de iPhone-gebruikers laat apps toe om hen te tracken. Dat blijkt uit data van het onderzoeksbedrijf Flurry. Het marktaandeel van het Apple-besturingssysteem iOS schommelt tussen 15 en 20 procent.

Als de nauwkeurigheid van onze advertenties daalt, stijgt de kost voor adverteerders om hun doelen te bereiken. Sheryl Sandberg COO Facebook

Met andere woorden: spelers zoals Facebook of Snap, het bedrijf achter Snapchat, verzamelen minder data via hun apps. Hoe minder data ze bezitten, hoe minder ze in staat zijn reclameboodschappen te personaliseren.

Snap liet eerder al bij monde van chief business officer Jeremi Gorman weten dat de wijzigingen 'de industrienormen op hun kop zetten'. Ook Facebook protesteert al langer tegen de strategie van Apple. 'Als de nauwkeurigheid van onze advertenties daalt, stijgt de kost voor adverteerders om hun doelen te bereiken', zei Sheryl Sandberg, chief operating officer bij Meta. 'Het is ook moeilijker om de effectiviteit van campagnes te meten.'

Het goed geĆÆnformeerde The Information meldde maandag dat Meta samenzit met grote adverteerders om te bekijken of een oplossing voor het ATT-probleem kan worden gevonden. Adverteerders zouden bijvoorbeeld meer eigen data op de Meta-platformen Facebook en Instagram kunnen opladen.

Onderbroekenmerk

8,5 miljard gemiste advertentie-inkomsten Dat is het bedrag aan advertentie-inkomsten die Facebook, Snap, YouTube en Twitter al zouden zijn misgelopen door de nieuwe privacyvoorwaarden op iPhones van Apple.

Volgens Lotame, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in digitale reclame, liepen Facebook, Snap, YouTube en Twitter in de tweede helft van 2021 al 8,5 miljard euro mis. Vooral Facebook en Snap delen in de klappen. Mike Woosley, COO bij het onderzoeksbureau, legt in Financial Times uit hoe dat komt.

Hij geeft het voorbeeld van een onderbroekenmerk voor mannen dat een klant bereikt met een advertentiecampagne ter waarde van 5 euro die gericht is op 1.000 mannen. 'Om nu 1.000 mannen te bereiken, moet je de campagne aan 2.000 mensen laten zien, omdat je plots niet meer weet wie man en wie vrouw is', zegt Woosley. 'En je hebt nog altijd maar 5 dollar voor die 2.000 impressies. Dus je acquisitiekosten zijn verdubbeld.'

First party data

Voor Alphabet en Twitter lijkt de impact iets beter mee te vallen. Die eerste heeft dat vooral te danken aan het Android-besturingssysteem en de zoekmachine Google. Alphabet beschikt op die manier over voldoende zogenaamde 'first party'-data, waardoor het minder afhankelijk is van het ecosysteem van Apple. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat een aantal adverteerders meer budget zullen besteden via Android dan via iOS.

We geloven sterk dat privacy een fundamenteel mensenrecht is. Dat is dus onze motivatie. Er is geen andere motivatie. Tim Cook CEO Apple

Twitter liet dan weer weten dat zijn advertentiestrategie meer opgebouwd is rond context en branding. Gepersonaliseerde advertenties zijn minder belangrijk.