Goedkope 4G-telefoon van Jio en Google moet India veroveren

De Indiase telecomprovider Jio ontwikkelde samen met Google de JioPhone Next. Die moet 450 miljoen Indiërs overtuigen over te schakelen op een smartphone.

Google en Jio, het Indiase telecombedrijf van de steenrijke Mukesh Ambani, slaan de handen in elkaar. Samen ontwikkelden ze een nieuwe smartphone, de JioPhone Next. Een aangepaste versie van Android, het besturingssysteem van Google, meer dan 50 Indiase talen en een prijs onder 50 dollar (42 euro) moeten honderden miljoenen Indiërs overtuigen hun zogenaamde 'dumb phone' in te ruilen voor een smartphone.

Ambani en Sundar Pichai, de CEO van Alphabet, hebben eerder al gesuggereerd dat de nieuwe smartphone ook in andere delen van de wereld verkocht kan worden. Dat zou helpen in de strategie van beide bedrijven, schrijft Financial Times. Google wil het miljard nieuwe internetgebruikers aan zich binden.

Google werkt ook samen met de Franse telecomoperator Orange om een smartphone in Afrikaanse landen te lanceren. 'Die nieuwe internetgebruikers hebben nooit een desktop gebruikt', zegt een analist aan de Britse zakenkrant. 'Ze hebben geen flauw idee dat internet een open protocol heeft. Voor die nieuwe gebruikers zijn de apps op een smartphone het internet.'

Meer internetdiensten

De nieuwe smartphone moet druk van de ketel halen bij Jio. De telecomprovider staat onder druk om te blijven groeien. Ambani heeft al laten verstaan dat hij met Jio naar de beurs wil. Maar eerst moeten er meer Indiërs over een smartphone beschikken om hen te overtuigen meer internetdiensten te gebruiken.

Video speelt een cruciale rol voor de Indiase telecomprovider. Nieuwe smartphonegebruikers, die vaak geen tv hebben, zullen YouTube of cricketwedstrijden bekijken via hun JioTV abonnement. De gegeneerde data kan dienen om de advertentiediensten uit te bouwen.

Chinese merken

Makkelijk wordt het niet om met de JioPhone Next door te breken op de Indiase smartphonemarkt, die gedomineerd wordt door Chinese merken als Xiaomi en Vivo. Daarnaast is de vraag of de twee bedrijven voldoende smartphones kunnen produceren, gezien het tekort aan halfgeleiders.