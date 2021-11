Groen licht voor Vlaams Datanutsbedrijf en 'zelfbeheerde identiteit'

Het Datanutsbedrijf wordt omschreven als 'een intelligente verkeerswisselaar van data, die leidt tot een gelijk-speelveld voor alle publieke en private spelers in aangesloten data-ecosystemen, en die antwoorden biedt op de uitdagingen voor een datagedreven economie'.

Het Datanutsbedrijf is betrokken bij het platform voor persoonlijke datakluizen, die toelaten dat gebruikers de controle over hun data bewaren. Ook is het betrokken bij het Vastgoedinformatieplatform en de Vlaamse Sensor Data Space.