Hacker betaalt voor 600 miljoen dollar cryptomunten bijna helemaal terug

Cryptomunten voor ruim 600 miljoen dollar die werden gestolen bij het blockchainplatform PolyNetwork zijn grotendeels teruggegeven door de hacker, aldus het platform.

De hacker sloeg dinsdag toe. PolyNetwork, een platform dat een vlotte communicatie mogelijk maakt tussen meerdere blockchains, werd gehackt en voor 610 miljoen dollar aan cryptomunten werden ontvreemd.

Het platform zei donderdagavond dat vrijwel alles werd teruggegeven, maar dat het terugbetalingsproces nog niet is afgerond. De hacker zelf stelt zich nu voor als een 'white hat'-hacker, een ethische hacker die fouten in beveiligingssystemen opspoort. Experten hebben daar hun twijfels bij, omdat ethische hackers doorgaans niet aan de loop gaan met dergelijk enorme bedragen.

Woensdag in de late namiddag was al voor zo'n 258 miljoen dollar teruggegeven en de hacker maakte geleidelijk aan meer cryptomunten over. In een boodschap op Twitter noemt PolyNetwork de hacker Mr. White Hat. Fondsen werden overgemaakt aan een digitale portefeuille, die wordt gecontroleerd door het 'PolyNetwork-team' en 'Mr. White Hat'.

Het is onduidelijk waar PolyNetwork is gevestigd. Het is gesticht door de Chinese ondernemer Da Hongfei, die nu topman is bij het blockchainplatform Neo. Volgens de site van Neo werd PolyNetwork in augustus vorig jaar gelanceerd als een samenwerking tussen Neo, het cryptotradingplatform Switcheo en de blockchainonderneming Ontology.

Het zal een van de beste momenten van mijn leven blijven. Vermoedelijke hacker van PolyNetwork

PolyNetwork werkt op de blockchains Binance Smart Chain, Ethereum en Polygon. Slimme contracten moeten die blockchains verbinden. Een van die contracten had grote hoeveelheden liquiditeiten achter zich om efficiƫnt betaalverkeer mogelijk te maken, aldus CipherTrace, een bedrijf gespecialiseerd in cryptoanalyse. Volgens PolyNetwork zelf vond de hacker een zwak punt in het slimme contract dat de liquiditeiten controleerde. Daarop werden de fondsen naar drie digitale portefeuilles geloodst. De adressen van de portefeuilles werden door PolyNetwork opgespoord en gepubliceerd.

Een persoon, die beweert de hacker te zijn, zegt in berichten op de Ethereum-blockchain een zwakte te hebben willen aantonen vooraleer anderen er gebruik van konden maken. 'Het zal een van de beste momenten van mijn leven blijven', liet de vermoedelijke hacker weten.