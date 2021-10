Handel in NFT's haalt nieuw hoogtepunt

Het bedrag waarvoor non-fungible tokens wereldwijd zijn verhandeld, is in het derde kwartaal verachtvoudigd. Toch blijft het aantal actieve gebruikers wereldwijd aan de lage kant.

Het verkoopvolume in non-fungible tokens (NFT's) steeg in het derde kwartaal naar 10,7 miljard dollar, tegenover 1,3 miljard dollar het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit data van het gespecialiseerde databedrijf DappRadar. NFT's gebruiken de blockchain om eigendom te registreren van beelden, video's, verzamelobjecten en virtueel land. Doorgaans wordt betaald in cryptomunten. Het is niet altijd duidelijk wat 'eigendom' precies inhoudt bij NFT's.

3,4 miljard Handel De handel op de marktplaats OpenSea bedroeg enkel in augustus al 3,4 miljard dollar.

Eerder raakte bekend dat op de grootste marktplaats voor NFT's, OpenSea, de handel in augustus 3,4 miljard dollar bedroeg. De activiteit bleef ook sterk in september, toen de aandelenmarkten wereldwijd onder druk kwamen.

De ramingen van verschillende databedrijven lopen uiteen en er is twijfel over de precieze cijfers. Critici merken op dat groepen insiders digitale activa onderling kunnen verkopen om grote belangstelling te simuleren. Transacties kunnen ook off-chain gebeuren, waarbij ze niet op de blockchain gebeuren om zo kosten te vermijden. Dat is het geval bij de verkoop van NFT-kunst bij veilinghuizen.

De cijfers van DappRadar omvatten meerdere blockchains en off-chain transacties. Voor 2021 werd een volume becijferd van 13,2 miljard dollar.

De duurste verkoop is die van de digitale collage 'Everydays: The Firts 5.000 Days' van de kunstenaar Beeple, die bij het veilinghuis Christie's 69,3 miljoen dollar opbracht. Sindsdien blijven veilinghuizen verkopen organiseren waarbij digitale werken vaak voor miljoenen van eigenaar verwisselen.

Kopers

Tegelijk valt op dat het aantal NFT-kopers relatief beperkt is. Tijdens het derde kwartaal waren er op de ethereumblockchain, die het meest wordt gebruikt in deze context, 265.927 wallets die actief NFT's verhandelden, aldus Nonfungible.com.

De essentie NFT's zijn registraties van eigendom op een blockchain. Door het gebruik van NFT's wordt schaarste gecreëerd voor digitale objecten.

NFT's kenden dit jaar veel succes. Het derde kwartaal blijkt met een verkoopvolume van 10,7 miljard euro een topper. Wereldwijd blijft het aantal actieve marktspelers eerder beperkt.

Algoritmisch gegenereerde kunst en blockchaingames doen het bijzonder goed.

Ruim de helft van de in het voorbije kwartaal verkochte NFT's zat in de prijsklasse tussen 101 dollar en 1.000 dollar en zo'n 20 procent zat tussen 1.001 dollar en 10.000. 17 procent bracht minder dan 100 dollar op. Bij de succesrijke NFT-projecten behoort Art Blocks, een Amerikaans project dat NFT's verkoopt van algoritmisch gegenereerde digitale kunst. Zaterdag werd een Art Blocks NFT verkocht voor 2.100 ether, op dat moment goed voor zo'n 6,9 miljoen dollar waard. De gemiddelde prijzen voor Art Blocks NFT's stegen van 3.300 dollar in juli naar 15.100 dollar in september.

Gaming

Een andere belangrijke trend zijn gaming-NFT's. Het blockchainspel Axie Infinity, dat populair is op de Filipijnen, is het opvallendste voorbeeld van 'speel om te verdienen'-games. Het genereerde in het derde kwartaal voor 776 miljoen dollar aan inkomsten en stevent voor het hele jaar af op 1 miljard dollar.

De blockchaingame Axie Infinity gaat nu ook financiële diensten aanbieden.