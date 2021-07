'Ik blijf geïnteresseerd, zolang ik iets bijleer'

Softwaremaker en ondernemer Bruno Lowagie vertelt nu ook in het Engelstalige boek 'Entreprenerd' over de ervaringen met zijn toonaangevende iText-software. Hij heeft een uitgesproken visie op open source en durfkapitaal.

Als u een verlanglijstje maakt bij een onlinewinkel en een pdf downloadt, of een pdf-formulier digitaal ondertekent, dan is de kans groot dat u technologie gebruikt die is ontwikkeld door de Vlaming Bruno Lowagie en het bedrijf dat hij oprichtte, iText. Die software zit in heel wat applicaties die pdf-bestanden produceren en verwerken.

De essentie Bruno Lowagie richtte het bedrijf iText op dat mee bouwt aan de hedendaagse pdf-technologie.

Hij verwerkt zijn ervaringen bij de uitbouw en de verkoop van het bedrijf in twee boeken. Het jongste is het Engelstalige 'Entreprenerd', te vinden op Leanpub.

Zijn werk leert veel over ondernemen in een opensourcelandschap, maar Lowagie heeft ook een uitgesproken visie op durfkapitaal en het leiden van een bedrijf.

Het verhaal van iText zal voor velen merkwaardig overkomen. Zo aanvaardde het in 2008 opgerichte bedrijf nooit durfkapitaal. Het werd gebouwd op basis van een opensourceproduct. Het CEO-schap was in handen van Lowagie en zijn echtgenote Ingeborg Willaert.

Het eerste volledige boekjaar bedroeg de omzet 300.000 dollar en de start-up ontwikkelde zich tot een onderneming met vestigingen op drie continenten, ruim 30 werknemers en een waardering van enkele tientallen miljoenen dollars bij de verkoop in 2015 aan het Zuid-Koreaanse Hancom.

Het echtpaar verkocht toen de meerderheid van de aandelen. De relatie met de Zuid-Koreanen bleek steeds moeilijker te lopen en leidde tot een rechtszaak, die eindigde met een dading. In 2020, het jaar van de twintigste verjaardag van de iText-software, verkocht Lowagie de rest van zijn aandelen. Het bedrijf is nu in handen van de groep rond de Amerikaanse techondernemer Peter Thiel.

Lowagie schreef in 2020 het boek 'Gebeten', waarin hij zijn relaas doet. Op basis van de commentaren die hij kreeg, bracht hij een maand geleden het Engelstalige boek 'Entreprenerd' uit op het Leanpub-platform. De lezer is er vaak als een vlieg op de muur van de bestuurskamers, waar de confrontatie tussen verschillende bedrijfsculturen plaatsheeft. 'Schrijven is een leerproces, het is een manier om tot nieuwe inzichten te komen', zegt Lowagie. Leren en het uitwisselen van inzichten zijn belangrijke drijfveren voor de uit Ieper afkomstige ondernemer. Het is dan ook geen toeval dat hij als maker van software al vroeg open source omarmde, een aanpak waarbij de broncode van software door iedereen kan worden geraadpleegd en verbeterd.

Open source

'In 2001 vergeleek de toenmalige CEO van Microsoft, Steve Ballmer, het opensourcebesturingssysteem Linux met kanker. Nu omarmt Microsoft open source', stelt Lowagie vast. Ooit was open source het product van programmeurs die in hun vrije tijd op hun zolderkamer code schreven. Vandaag draaien de meeste servers wereldwijd op Linux en wordt heel wat opensourcecode geschreven door programmeurs in loondienst van technologiebedrijven.

Je mag niet blijven zitten in de wereld van toen open source nog maar net als term uitgevonden was. Bruno Lowagie Creator van iText

Opensourceprogramma's maken tegenwoordig vaak deel uit van 'software as a service' (Saas) en technologiebedrijven zoals Amazon hebben er belang bij dat de licenties zo permissief mogelijk zijn. Zij houden niet van licenties die eisen dat hun producten even open zijn als de opensourcesoftware die ze integreren. Ze geven de voorkeur aan 'permissieve licenties', waarbij ze de handen vrij houden. Hun invloed op de opensourcegemeenschap is bijzonder groot.

'Als ontwikkelaar in hart en nieren had ik het daar moeilijk mee', zegt Lowagie. 'Als schrijver van software heb ik graag meer zeggenschap over wat ik maak.' Maar een ondernemer bekijkt de zaken vanuit een zakelijk standpunt. Saas is dan een heel goede evolutie, het laat toe recurrente inkomsten te verwerven. 'Dat betekent dat je niet mag blijven zitten in de wereld van toen open source nog maar net als term uitgevonden was.'

Durfkapitaal

Lowagie gebruikte voor iText geen durfkapitaal, maar had wel volop contact met durfkapitalisten, tot in Silicon Valley toe. Nu is hij zelf durfkapitalist. Hij stapte in bij de durffondsen van Smartfin, een investeringsbedrijf rond de ondernemer Jürgen Ingels. 'Ik beschouw dat als een leerschool', zegt Lowagie.

'Heel veel bedrijven denken te vroeg durfkapitaal nodig te hebben', stelt hij vast. 'Jaarlijks nemen honderden bedrijven contact op, uiteindelijk wordt in slechts enkele geïnvesteerd.' Een bedrijf kan er volgens hem beter naar streven dat de klanten de eerste investeerders zijn.

Heel veel bedrijven denken te vroeg durfkapitaal nodig te hebben. Bruno Lowagie Creator van iText

Het is ook niet zo dat durfkapitaal voor elk bedrijf de oplossing is. Durfkapitalisten streven ernaar dat hun inbreng zich vijf keer tot tien keer terugverdient. Dat lukt niet met een business die lineair evolueert. 'Ik weet nu hoe de beslissingen worden genomen', aldus Lowagie. 'Ik kan een starter nu uitleggen wat een durfkapitalist eigenlijk bedoelt als hij hen afwimpelt.'

Tussen het realiseren van het oorspronkelijke idee en het aantrekken van een durfkapitalist kan een angel investor een belangrijke rol spelen. 'Mijn vrouw en ik hebben nu drie angel investments en er is een vierde in voorbereiding.' Bij zijn selectie mikt Lowagie op stichters met een technische achtergrond die een 'deep tech'-oplossing hebben. 'Ik ga niet investeren in een game, maar eerder in een game engine, de software die de motor is van de game', legt hij uit.