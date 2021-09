Kortrijk zet hefboom op gamingtalent met nieuw festival

Elk jaar studeert er aan Howest in Kortrijk een lading digitaal toptalent af. Om een hefboom te zetten op dat potentieel, organiseren de hogeschool en een resem partners in oktober een festival dat de hele entertainmentsector bijeen moet brengen.

'We zijn hier in Kortrijk in veel dingen goed, maar waar zijn we het allerbeste in?' Arne Vandendriessche, de schepen van Economie (Open VLD) in de West-Vlaamse stad, laat de vraag even sudderen, voor hij ze zelf beantwoordt. 'Gamingtalent kweken.'

Vandendriessche doelt op de opleiding Digital Arts & Entertainment aan de hogeschool Howest, die al verschillende keren werd verkozen tot beste gamingopleiding ter wereld. Iedereen in stad en regio beseft dat ze daarmee goud in handen hebben, dat nog onvoldoende wordt ontgonnen. Een gloednieuw initiatief moet daar verandering in brengen.

Bruggen bouwen

Unwrap Festival is de naam van de tweedaagse conferentie die op 14 en 15 oktober plaatsvindt onder de slogan 'the future of entertainment'. Op dat festival verzamelt de hele entertainmentsector - gaming, film én muziek - zich voor een waslijst aan panelgesprekken, keynote speeches, testimonials en netwerkevents, met als doel bruggen te bouwen tussen de verschillende takken van de entertainmentindustrie.

De mogelijkheden bieden zich op een presenteerblaadje aan. Rik Leenknegt Coördinator Digital Arts & Entertainment

'We merken al langer dat er veel interesse voor elkaar is van de verschillende entertainmentcategorieën', zegt Rik Leenknegt, coördinator van de opleiding Digital Arts & Entertainment. 'Maar dat leidt vooralsnog tot te weinig samenwerkingen. Corona heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat dat een gemis is. Wie weet hoe de voorbije periode eruit had kunnen zien voor veel muzikanten, als ze meer toegang hadden gehad tot digitaal of audiovisueel talent?'

'We trekken hier logischerwijs vaak de kaart van gaming', gaat Leenknegt verder. 'Maar alles is sowieso enorm naar elkaar toe aan het groeien. Met dit festival willen we aantonen dat de skills die we studenten hier aanleren breed inzetbaar zijn. Gaming kan een soort service worden in tal van sectoren. De mogelijkheden bieden zich dagelijks op een presenteerblaadje aan, het is kwestie van ze te grijpen.'

Door de aanhoudende onzekerheid rond het coronavirus is de eerste editie van Unwrap Festival nog wat voorzichtig in de ambities qua omvang. Maar het is de bedoeling er een jaarlijkse afspraak van te maken, waarbij de hele wereld verzamelen blaast in Kortrijk. 'We willen hiermee absoluut internationaal de aandacht trekken', zegt Leenknegt. 'Met regionale aandacht alleen kom je er niet.'

Montréal

'We zijn heel blij met een initiatief dat alles samenbrengt', zegt schepen Vandendriessche. 'Er gebeurt hier enorm veel rond gaming en entertainment, maar we kwamen daarin wat te veel in gespreide slagorde naar buiten. We hebben hier een enorme troef in handen. Door iedereen op één lijn te krijgen, kunnen we Kortrijk wereldwijd op de kaart zetten.'

Door iedereen op één lijn te krijgen, kunnen we Kortrijk op de wereldkaart zetten. Arne Vandendriessche Kortrijks schepen voor Economie

In het achterhoofd speelt de ambitie om een soort kleine versie van Montréal te worden. Die Canadese stad staat te boek als het Mekka van de gamingindustrie, wat een catalysator werd voor een bredere bloeiende audiovisuele sector. Kortrijk stuurde in 2019 nog een delegatie naar Canada om te leren van hun aanpak.

'Montréal speelt in een eigen categorie', zegt Leenknegt. 'Maar willen we op onze eigen, kleinere schaal tot een soort Europees Montréal uitgroeien? Zeker. Met een paar gerichte ingrepen, zoals een taxsheltersysteem voor de gamingindustrie, is er veel mogelijk.'