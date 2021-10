Kritiek op doorbreken dataversleuteling door de overheid zwelt aan

België staat internationaal in de kijker met plannen om in specifieke gevallen de encryptie van apps zoals WhatsApp te doorbreken.

Maandag komt een interministeriële werkgroep samen om het dataretentiewetsontwerp te bespreken. Het ontwerp bepaalt dat de versleuteling van internetcommunicatie voor sommige gebruikers kan worden uitgeschakeld. Experten in cyberveiligheid slaan alarm.

Er was al eerder een dataretentiewet, maar die werd in juni vernietigd door het Grondwettelijk Hof wegens te algemeen en privacy schendend. In een nieuw wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zou voor een gerichtere aanpak worden gekozen. Maandag bespreekt een interministeriële werkgroep het ontwerp, tegenstanders van de maatregelen trekken alvast aan de alarmbel.

Het wetsontwerp zou operatoren, klassieke telecomspelers alsook digitale aanbieders van versleutelde communicatiesystemen zoals WhatsApp of Telegram verplichten ordediensten toegang te verlenen tot de communicatie van specifieke gebruikers. Als het wetsontwerp wordt aanvaard, worden dienstverleners verplicht de encryptie voor specifieke gebruikers uit te schakelen. Door dat te doen wordt echter de cyberveiligheid van iedereen op de helling gezet, zegt Frederic Taes, de voorzitter van het Belgische chapter van de Internet Society, een ngo die ijvert voor een open en betrouwbaar internet.

Internet is niet zoals klassieke telefoonlijnen of brieven die met de post worden verstuurd. Frederic Taes Voorzitter Belgisch chapter van de Internet Society

'Internet is niet zoals klassieke telefoonlijnen of brieven die met de post worden verstuurd. Het is een publiek medium, iedereen en niemand beheert het. Berichten tussen u en mij kunnen via vele netwerken gaan, er is geen controle. Sterke versleuteling is dan ook nodig, er is geen alternatief. Als we de overheid de toestemming geven om die versleuteling in specifieke gevallen te doorbreken, gaan anderen die methodes ook gebruiken om hun slag te slaan. Cybercriminelen bijvoorbeeld', zei Taes vrijdag.

Buitenbeentje

België zou volgens Taes met deze maatregelen ook internationaal een buitenbeentje zijn, 'als we geen rekening houden met autoritaire regimes zoals China'. 'Als België dit doet, is er een risico dat andere landen ons voorbeeld volgen.'

Taes hamert op de technische problemen van het voorstel. Zodra een achterdeur voor het intercepteren van versleutelde berichten wordt opengezet, kunnen criminelen zich die tools en zwakheden toe-eigenen. 'We hebben juist meer cyberveiligheid nodig. We moeten het vertrouwen versterken, en dit wetsontwerp gaat net in de tegenovergestelde richting', aldus Taes.

Het is onmogelijk ordehandhavers toegang te geven tot de end-to-end versleutelde gegevens van een gebruiker zonder de veiligheid van andere gebruikers in gevaar te brengen. Open brief van organisaties en experten

Edward Landtsheere, de woordvoerder van minister Van Quickenborne, wou vrijdagavond niet inhoudelijk ingaan op het wetsontwerp. 'Het ontwerp moet nog besproken worden op basis van de adviezen die zijn binnengekomen.' Hij bevestigde dat de interministeriële werkgroep maandag bijeenkomt, maar kon nog niet zeggen wanneer het ontwerp op een ministerraad komt. 'De regering gaat op basis van belangrijke principes - enerzijds privacy, anderzijds het aanpakken van criminaliteit - oplossingen moeten zoeken. In de regering zal worden besproken hoe die belangrijke principes kunnen worden verzoend', aldus Landtsheere.