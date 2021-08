Lessen van Mr. White Hat

De sector van de Decentralized Finance werd deze week opgeschrikt door een van de grootste hackings ooit. Wat hebben we geleerd?

Decentralized Finance wil via blockchains en slimme contracten financiƫle diensten goedkoper maken en binnen het bereik van meer mensen brengen. Tussenpersonen worden daarbij veelal uitgeschakeld. Inmiddels is het fenomeen blockchain, digitale registers waarin transacties gedecentraliseerd worden bijgehouden, zo fel besproken dat het bijna saai begint te worden.

Maar wat deze week gebeurde, was allesbehalve saai. Op Twitter riep PolyNetwork, een platform dat transacties tussen blockchains vlot moet laten verlopen, om hulp. Een hacker was aan de haal gegaan met cryptomunten voor een waarde van meer dan 600 miljoen dollar. PolyNetwork kon zelfs de digitale adressen geven waar de fondsen waren ondergebracht.

Vervolgens speelde zich een adembenemend kat-en-muisspel af waarbij PolyNetwork de wereld en de hacker op de hoogte hield via Twitter en de hacker zelf berichten via blockchain publiceerde. Daarbij leerden we enkele dingen.

Zo is het blijkbaar mogelijk een organisatie te hebben die met honderden miljoenen dollars werkt zonder dat geweten is waar die gevestigd is en wie er de verantwoordelijken zijn. Opzoekwerk leert dat PolyNetwork is gesticht door de Chinese ondernemer Da Hongfei, die nu topman is bij het blockchainplatform Neo. Maar de organisatie steekt zich in haar communicatie het liefst weg achter het schimmige 'PolyNetwork Team'.

Een andere vaststelling is dat naamloosheid niet universeel is in de sector. De hoofdtechnoloog van de cryptomunt tether, Paolo Ardoino, liet via Twitter weten dat zijn organisatie 33 miljoen dollar aan gestolen fondsen bevroor. Toplui van cryptomarktplaatsen zoals Binance, Huobi en OKEx zeiden hun best te doen de buitgemaakte fondsen te blokkeren. De transparantie van publieke blockchains maar ook de tussenkomst van die grote partijen maakten het de hacker moeilijk het gestolen geld wit te wassen. Bovendien dreigde PolyNetwork het gerecht in te schakelen, niet bepaald een gedecentraliseerde instantie.