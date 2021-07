Leuvenaars stoppen miljoenen in gigantische slaapmarkt

Het in Leuven gevestigde fonds imec.xpand investeert opnieuw in de Nederlandse start-up Onera Health, die zich toelegt op de diagnose van slaapproblemen. Het stopt ook weer geld in PsiQuantum, dat een unicornstatus verwerft.

Onera Health is gevestigd in de Brainport-regio bij het Nederlandse Eindhoven, de commerciële operaties gebeuren in de Verenigde Staten. Het bedrijf haalde zopas 10,5 miljoen euro op bij investeerders, waaronder de bestaande aandeelhouder imec.xpand.

De essentie Imec.xpand is een fonds dat investeert in bedrijven waarvoor de expertise van het elektronicaonderzoeksinstituut Imec van groot belang is.

Het fonds doet opnieuw mee aan een kapitaalronde van het Nederlandse Onera Health, dat apparatuur voor slaaponderzoek miniaturiseert en tot een draagbaar wegwerpproduct wil maken.

Het fonds is ook betrokken bij kapitaaloperaties van het Britse PsiQuantum, dat de 'eerste nuttige kwantumcomputer' bouwt. Dat bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een unicorn.

Onera Health ontwikkelde een systeem dat met twee 'slimme pleisters' de slaapactiviteit van de patiënt monitort. De complete technologie van een ziekenhuismachine gebruikt voor slaapmonitoring wordt geïntegreerd op één computerchip.

De basistechnologie voor die chip komt van Imec. Dat Leuvense elektronicaonderzoekscentrum bezit 25 procent van imec.xpand, maar het fonds opereert onafhankelijk.

Het product van Onera Health kan zowel thuis als in een centrum voor slaaponderzoek worden gebruikt. Het bedrijf werkt aan een kleinere wegwerpversie gericht op de consumentenmarkt, en ook daar speelt Imec een belangrijke rol. Het Leuvense onderzoekscentrum is gespecialiseerd in het integreren van systemen op chips waarbij de kost en het energieverbruik worden verlaagd. 'Het wegwerpproduct moet binnen 12 tot 18 maanden klaar zijn', zegt Tom Vanhoutte, fondsbeheerder van imec.xpand. 'De slaapmarkt is gigantisch. Het is een van de snelst groeiende gezondheidsmarkten wereldwijd.'

In 2019 haalde Onera Health 8,3 miljoen euro op bij een consortium van investeerders onder leiding van het op Nasdaq genoteerde biotechbedrijf Jazz Pharmaceuticals. Ook imec.xpand deed toen mee, samen met het Leuvense onderzoekscentrum Imec en onder meer de Nederlandse investeerder BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij). 'We geloven dat voldoende grote kapitaalrondes een van de sleutels tot succes is bij investeringen in deeptech, vandaar dat we drie miljoen euro geïnvesteerd hebben in de eerste ronde en nu nog eens twee miljoen in deze ronde', aldus Vanhoutte.

Imec.xpand Imec.xpand is een in Leuven gevestigd fonds dat al in een vroege fase investeert in bedrijven die aan innovaties doen waarbij de expertise van het Leuvense onderzoekscentrum Imec een onderscheidende rol speelt. Het ging in 2017 van start met een kapitaal van 117 miljoen euro en investeerde tot nog toe in 13 bedrijven. Imec heeft 25 procent in het fonds, dat evenwel onafhankelijk werkt. Het fonds kreeg geld van gereputeerde chipbedrijven als Samsung, Applied Materials, Philips en SK Hynix, maar ook van banken, universiteiten en regionale overheidsfondsen. 'We kunnen nog een paar maanden putten uit het huidige fonds', zegt Vanhoutte. Er komt een opvolger. De Vlaamse overheid investeert daar alvast 30 miljoen euro in.

PsiQuantum

Er is ook nieuws over een andere investering van imec.xpand. PsiQuantum, opgericht in het Britse Bristol maar al een hele tijd gevestigd in het Californische Palo Alto, bouwt naar eigen zeggen de eerste nuttige kwantumcomputer. Doorgaans vereisen kwantumcomputers extreem lage temperaturen, maar PsiQuantum volgt een andere piste waarbij informatie wordt opgeslagen met lichtdeeltjes. 'Een unieke benadering die een antwoord biedt op een aantal essentiële uitdagingen in kwantumcomputing', zegt Vanhoutte. Het bedrijf sloot zopas een kapitaalronde van 450 miljoen dollar af, waarbij de waardering opliep tot 3,15 miljard dollar. Daarmee is het de eerste participatie van het fonds die een waardering van meer dan 1 miljard dollar bereikt en dus de unicornstatus verwerft.

Met de juiste benadering kunnen investeringen in deeptech rendabel zijn. Tom Vanhoutte Fondsbeheerder imec.xpand

'Relatief gesproken zijn we een kleine aandeelhouder ', aldus Vanhoutte, ‘maar in absolute termen is PsiQuantum een significante investering voor ons fonds.' Imec.xpand investeerde evenwel al in 2019 toen het bedrijf nog maar een fractie waard was van de huidige waardering. 'Dit toont aan dat met de juiste benadering investeringen in deeptech financieel rendabel kunnen zijn', zo zegt Vanhoutte. 'We zien dat mensen nu plots wel het investeringspotentieel van hardware beginnen zien.' Het Leuvense fonds nam ook nu deel aan de kapitaaloperatie.

De slaapmarkt is een van de snelst groeiende gezondheidsmarkten wereldwijd. Tom Vanhoutte Fondsbeheerder imec.xpand