Limburgse gamemakers zien gat in virtualrealitymarkt

Het Diepenbeekse Banzai Studios werkt aan een originele game in virtual reality. Met het project bewandelt Appwise x Wisemen, de onderneming waar de studio toe behoort, een nieuwe weg. Ze denkt ook aan de metaverse en non-fungible tokens.

Je wordt samen met je vrienden wakker in een verlaten fabriek, als roestige en oude robotten op de planeet Ginkgo in het jaar 6042. Je bent samengesteld met als enige doel op een trein te stappen en de Machine God te redden. Helaas proberen hordes van Gazzlers, monstertjes op dieselvoertuigen, de missie te laten mislukken. Het spreekt vanzelf dat er bijzonder veel wordt geschoten.

GAZZLERS - Official Reveal Trailer

De laidback soundtrack en westernachtige omgevingen contrasteren met de futuristische dolle actie. De game 'GAZZLERS' kan solo worden gespeeld, maar er kan ook worden samengewerkt tot vier personen. Daarmee speelt de game in op 'een gat in de markt', zegt creatief directeur Stijn Mommen.

Het spel zal uitkomen op het gameplatform SteamVR, op de VR-headset Meta Quest en later ook op PlayStationVR. Door optimalisatietechnieken wil Banzai ook een hoge kwaliteit bieden voor minder zware hardware zoals Meta Quest. 'We hebben een enorm uitgebreid wapensysteem waar de spelers hun eigen wapens kunnen samenstellen. Dat geldt ook voor de mods (aanpassingen door fans), powerups (versterkingen van de kracht van de speler) en munitie', zegt Mommen.

NFT's

In een tweede fase is niet uitgesloten dat ook wordt gebruikgemaakt van non-fungible tokens (NFT's). Die laten toe gamevoorwerpen zoals wapens, trofeeën of avatars te registreren en te verhandelen op een blockchain. Dit jaar ontwikkelde die trend zich tot een ware hype. Steffen Brans, de CEO van Appwise x Wisemen, is een early adopter van NFT's met de vroege aankoop van een van de iconische Bored Apes.

We hebben al design voor NFT's uitgewerkt zodat die ook binnen de game echt relevant zouden zijn. Stijn Mommen Creatief directeur Banzai Studios

'NFT's kunnen worden gebruikt in games als een tweede identiteit', zegt Brans, verwijzend naar de metaverse, waarbij gebruikers van de ene virtuele omgeving naar de andere kunnen reizen. Ook 3D-Gazzlers kunnen als NFT worden gelanceerd, naar het model van de Axie-monstertjes van de populaire blockchaingame 'Axie Infinity'. 'We hebben er al een design voor uitgewerkt zodat het ook in de game relevant zou zijn', legt Mommen uit. NFT's nu al toepassen zou tot een te lange vertraging leiden bij het uitbrengen van de game.

In maart verschijnt de game in early access. 'Het is de bedoeling zoveel mogelijk feedback van de gebruikers te krijgen', zegt Brans. Op Steam zijn spelers earlyaccessgames gewend en denken ze mee met de gameontwikkelaars. Die kunnen dan rekening houden met suggesties van de community. De vroege fans worden beloond met extra pakketjes die meer lagen in het verhaal bieden.

3D

Banzai Studios heette vroeger Firewolf Studios en werd in oktober 2020 overgenomen door Appwise x Wisemen, dat zich toelegt op digitale productontwikkeling en strategie. 'We zijn geëvolueerd van appontwikkeling naar een strategisch bureau met zo'n 90 medewerkers,' zegt Brans. Bij de apps waren er ook toepassingen in augmented reality, waarbij een digitale laag op de fysieke werkelijkheid wordt gelegd. Het bedrijf moest 3D-omgevingen kunnen bouwen. Dan heb je mensen nodig die '3D ademen', zegt Brans. Vandaar de overname van Banzai, dat nu een elfkoppig team is.

We zien dat de aankoop van VR-headsets blijft stijgen, maar het aantal games achterblijft. Steffen Brans CEO Appwise

Banzai Studios had al heel wat ervaring met projecten voor klanten. Het maakte de educatieve game 'ZomerBingel' voor de uitgeverij VAN IN, een serieuze game over epilepsie voor UCB en een simulatieomgeving voor Atlas Copco. Daarbij wordt gebruikgemaakt van game-engines om games te maken zoals Unity en Unreal Engine. 'Nu focussen we vooral op 'GAZZLERS'', zegt Brans. 'We zien dat de aankoop van VR-headsets blijft stijgen, maar het aantal games achterblijft.' Aan de bouw van de VR-game ging een marktonderzoek vooraf.

Experten merken op dat de VR-markt veel kleiner is dan de markt voor mobiele games, maar dat het daardoor veel makkelijker is om voor een game belangstelling te krijgen. Bij mobiele apps is dat veel moeilijker.

Het is niet evident de nodige talenten te vinden. Dat Mommen ook docent en mastercoördinator is bij Luca School of Arts is een voordeel. Hij mocht bij die onderwijsinstelling een masteropleiding in gamedesign uitbouwen, de enige in België. 'Onze studenten zijn generiek opgeleid en denken probleemoplossend', zegt Mommen.

