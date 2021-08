'Low code helpt krapte op IT-markt op te lossen'

Dankzij low code kan iedereen bedrijfsapplicaties ontwikkelen. Er komt geen lijn code aan te pas. IT-spelers als Cegeka en Capgemini geloven in de technologie. 'We kunnen IT-projecten drie tot vier keer sneller opleveren.'

'Binnen drie jaar willen we onze low-codeafdeling van 20 naar 60 mensen uitbreiden', zegt Johan Lybaert, vicepresident bij Cegeka. 'Daar zullen ook mensen bij zijn die nauwelijks IT-ervaring hebben.' Het IT-bedrijf uit Hasselt besloot een drietal jaar geleden, vooral op vraag van klanten, naast traditionele developers ook low-codedevelopers aan te werven.

In plaats van code te schrijven, spelen ontwikkelaars met virtuele legoblokken. Rui Pereira Medeoprichter OutSystems

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven aangetrokken zijn tot low code. De eerste is het principe: dankzij de technologie kan iedereen applicaties bouwen zonder één lijn code te moeten schrijven. 'In plaats van code te schrijven, spelen ontwikkelaars met virtuele legoblokken', zegt Rui Pereira, de medeoprichter van Outsystems. Dat Portugese platform is, samen met het Nederlandse Mendix, zowat de belangrijkste aanbieder van low-codeoplossingen over heel de wereld. In een maand kan iedereen de basis leren.

Privacy en beveiliging

Platformen als OutSystems en Mendix proberen het leven van de ontwikkelaars zo eenvoudig mogelijk te maken. Wie een app op hun platformen ontwikkelt, heeft geen collega nodig die gespecialiseerd is in Android, iOS of web. De app is meteen bruikbaar op alle platformen. Ook qua privacy en beveiliging beloven de platformen de beste bescherming. 'Ik geloofde eerst niet dat het kon', zegt Jan Vermeulen, de directeur Custom Software Development bij de Franse IT-groep Capgemini, 'maar tot op vandaag heb ik nog geen gaten gevonden in hun software.'

Omdat je geen code schrijft, maar een toepassing visueel uittekent, creëer je snel interactieve producten. Jan Vermeulen Franse IT-groep Capgemini

Mendix en Outsystems maken zich sterk dat een IT-project dankzij hun technologie ongeveer acht tot tien keer sneller gaat. 'In de realiteit gaat het om een factor drie tot vier, wat nog steeds stevig is', zegt Vermeulen.

Efficiëntiewinst

Capgemini gebruikte de low-codetechnologie bijvoorbeeld om een app te ontwikkelen voor een Belgische chemiereus. De app moet veiligheidsadviseurs helpen de staat van machines te controleren. 'Tot voor kort was dat een omslachtig analoog proces met veel papieren en foto's die via WhatsApp gedeeld werden', zegt Vermeulen. In twee maanden bouwde Capgemini een mobiele app die wereldwijd wordt uitgerold in de chemiegroep.

Ik geloof dat low code kan helpen de krapte op de IT-markt wat te verminderen. Johan Lybaert IT-bedrijf Cegeka

De efficiëntiewinst zit niet alleen in de ontwikkelingssnelheid van de technologie. 'Omdat je geen code schrijft, maar een toepassing visueel uittekent, creëer je snel interactieve producten', zegt Vermeulen. 'Daardoor is het voor opdrachtgevers gemakkelijker feedback te geven op functionaliteiten.'

Fundamentele vragen

Het idee om coderen zo eenvoudig mogelijk te maken is even oud als de computers. Toch kan low code deze keer doorbreken vanuit de marge van de ontwikkelaarswereld. In een rapport voorspelt de marktonderzoeker Gartner dat tegen 2024 ongeveer 65 procent van de apps via low code gemaakt worden.

Wat is OutSystems? OutSystems is een Portugees IT-bedrijf dat gespecialiseerd is in low code. Het bedrijf heeft 1.500 werknemers en is actief in Europa, de VS en Azië. Het draaide in 2020 100 miljoen euro omzet. Na de jongste kapitaalinjectie van 150 miljoen dollar door Abdiel Capital and Tiger Global wordt het bedrijf op 9,5 miljard dollar gewaardeerd.

Dat heeft volgens Rui Pereira van OutSystems met enkele zaken te maken. 'Ten eerste is er de algemene evolutie waarbij bedrijven almaar meer terugvallen op digitale diensten, zoals de cloud, in plaats van zelf te investeren in hardware', zegt Pereira. Daarnaast kan geen enkel bedrijf volgens Pereira om de digitalisering heen. 'Die digitalisering maakt dat bedrijven fundamentele vragen stellen en anders over hun producten en diensten beginnen te denken en over de manier waarop die gemaakt worden.'

Onzekerheden

'Ik geloof dat low code kan helpen om de krapte op de IT-markt te verminderen', zegt Johan Lybaert van Cegeka. Hij zou het graag hebben dat de technologie ook aan hogescholen in Vlaanderen wordt gedoceerd.

Als IT-klant wil je weten waar je op de lange termijn aan toe bent. Johan Lybaert IT-bedrijf Cegeka

Toch waarschuwt Lybaert klanten die overwegen met de technologie aan de slag te gaan. Er zijn ook nadelen aan verbonden. Samenwerken met aanbieders van de technologie brengt onzekerheden met zich mee. 'Op dit moment betaal je licenties voor elke interne en externe gebruiker', zegt Lybaert. Twee jaar geleden betaalden klanten nog op basis van de complexiteit van het IT-project. 'Als IT-klant wil je weten waar je op de lange termijn aan toe bent. Vanuit Cegeka proberen we te bemiddelen met low-codeleveranciers om zekerheden te verschaffen over de licentievoorwaarden voor de komende vijf jaar.'

Daarnaast verwijst Lybaert naar de toekomst van die bedrijven zelf. Wat is hun strategie voor de lange termijn? Willen ze naar de beurs? Willen ze opgekocht worden door grote techspelers? 'Dat zijn bezorgdheden die ik telkens deel met klanten bij wie we overwegen voor low code te kiezen', zegt Lybaert. Hij benadrukt tot slot dat ook in low-codeteams ervaren ontwikkelaars moeten zitten. 'Die beschikken over de kennis hoe applicaties worden opgebouwd.'