Mark Zuckerberg wil Steve Jobs achterna...

De bedrijfsnaam Facebook wordt Meta, verwijzend naar de metaverse - een virtuele omgeving waar je met andere mensen samen kan zijn in digitale ruimtes. Is de naamswijziging een cosmetische ingreep om de aandacht van schandalen af te leiden of een fundamentele verandering?

Mark Zuckerberg kondigde de veranderingen donderdag aan tijdens zijn keynotespeech op de Facebook Connect-conferentie. Hij gebruikte daarbij het 'one more thing' van wijlen Steve Jobs, de charismatische stichter en topman van rivaal Apple. Dat was niet toevallig. Apple veranderde het internet door in 2007 met de iPhone te komen. Nu wil Zuckerberg het internet in een nieuw tijdperk duwen.

De nieuwe naam is Meta, en de beursticker van het aandeel op Wall Street verandert vanaf 1 december in MVRS. Maar voor het grootste sociale medium ter wereld dat wereldwijd 2,9 miljard gebruikers telt, blijft de naam Facebook behouden. Meta is enkel een overkoepelende naam voor alle activiteiten van het bedrijf, waaronder ook de chatdiensten WhatsApp en Messenger en het sociaal netwerk Instagram. Vergelijk het met Google, dat zes jaar geleden plots van naam veranderde in Alphabet. De internetzoekrobot Google bleef wel gewoon Google heten.

Waar komt metaverse vandaan en wat betekent het?

VRChat Dit onafhankelijke platform laat de gebruikers toe sociale virtualreality-ervaringen te creëren. Het is ontworpen om gebruikt te worden met VR-headsets, waaronder die van Meta, maar het is ook toegankelijk in desktopmodus. Het bedrijf gaat prat op 'meer dan 10 miljoen unieke avatars'. De vraag is of de start-up kan blijven opboksen tegen grote concurrenten zoals Meta, dat aan het platform Horizon Worlds werkt.

Het woord komt uit 'Snow Crash', een sciencefictionroman van Neal Stephenson uit 1992. Daar gaan mensen met elkaar om in een 3D virtuele ruimte, in een maatschappelijk sombere context.

Facebook bedoelt met 'metaverse' het samengaan van virtual reality (VR), augmented reality (AR) en onlineomgevingen. Zuckerberg heeft het over 'de opvolger van het mobiele internet', weer een verwijzing naar wat Apple in gang zette met de iPhone. Het gevoel samen aanwezig te zijn in een gedeelde virtuele ruimte is voor de Meta-topman essentieel.

Wil Facebook zo de aandacht afleiden van de schandalen rond het bedrijf?

De jongste weken ligt Facebook onder vuur nadat een klokkenluider interne documenten heeft gelekt. Het regent kritiek op hoe het bedrijf omgaat met de inhoud op zijn kanalen. Zuckerberg zegt in een interview met de techblog The Verge dat het belachelijk is de link te leggen met die toestand. 'Je zou net kunnen zeggen dat dit niet de omgeving is om een nieuw merk in te lanceren.'

Zuckerberg beweert dat hij al aan een nieuw merk denkt sinds hij Instagram en WhatsApp kocht in 2012 en 2014. Eerder dit jaar vond hij het echt tijd om te veranderen. Volgens hem was het verwarrend dat het bedrijfsmerk Facebook hetzelfde was als dat van een van de apps voor sociale media.

Epic Games Epic Games is bekend van de succesgame Fortnite. Vorig jaar waren er 80 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het grootste deel van de spelers is tussen 18 en 24 jaar oud. Met Unreal Engine heeft Epic Games belangrijke software in huis waarmee ontwikkelaars games maken. Een zwakte is dat het bedrijf afhankelijk is van de appstores van andere bedrijven. Bij Apple en Google Play is de game verbannen na een conflict over het beleid van de appwinkels.

Wanneer komt de metaverse er eigenlijk?

Zuckerberg wil 'dit decennium' een miljard mensen bereiken en honderden miljarden dollars aan digitale handel mogelijk maken in de metaverse. Dat lukt alleen als hij voldoende kan investeren. Er werken al 10.000 mensen aan het project en dat aantal wordt verdubbeld. Het weegt dit jaar voor 10 miljard dollar op de operationele winst, en dat loopt de komende jaren nog op.

Gaat die metaverse eigenlijk ooit lukken?

Experten geven toe dat VR momenteel een nicheproduct is, ook al heeft de jongste headset van Facebook, de Quest 2, meer succes dan zijn voorgangers. Tijdens de conferentie gaf de technoloog John Carmack toe dat nogal wat VR-headsets stof vergaren in een kast. 'Dat zie ik mensen niet doen met hun smartphone', merkte hij op. Er is met andere woorden werk aan de winkel. Zuckerberg beseft dat hij daarvoor het ecosysteem van ontwikkelaars moet uitbouwen, net zoals Apple dat deed.

Maar de metaverse bestaat uit meer dan VR-headsets. Ook virtuele omgevingen zoals Fortnite en Roblox hebben de ambitie gebruikt te worden voor veel meer dan gaming, en zij tellen honderden miljoenen gebruikers. De handel in digitale items zoals skins en gamewapens loopt in de miljarden dollars. Modemerken zoals Balenciaga verkopen in Fortnite zowel digitale als fysieke producten. Meta werkt al een tijd aan een eigen virtuele wereld, Horizon Worlds, maar stelde die nog niet open voor het brede publiek. Zo bekeken loopt Meta danig achter op de concurrentie.

Wat doet de concurrentie in de metaverse?

Roblox Dit platform wordt groot gemaakt door jongeren die er hun eigen games bouwen. Volgens ramingen zijn er wereldwijd meer dan 200 miljoen maandelijks actieve gebruikers. De meeste spelers zijn niet ouder dan 13 jaar. Het bedrijf probeert oudere spelers aan te trekken. Net zoals bij Fortnite is het de vraag in welke mate de gebruikers het platform blijven gebruiken als ze ouder worden.

Tal van grote technologie- en gamingbedrijven zijn volop bezig met de metaverse en mixed reality. Dat gaat niet alleen over Roblox en Epic Games, maar ook over Microsoft en Apple. Die partijen kunnen zowel concurrenten zijn als medestanders.

Zuckerberg beklemtoont dat de metaverse niet het werk kan zijn van één bedrijf. Hij wil dat gebruikers een skin kunnen kopen in Fortnite en die kunnen dragen in Roblox en in Horizon Worlds. Dat veronderstelt akkoorden over normen en standaarden. En ook al werkt de grote rivaal Apple aan een eigen headset, als die succesvol is, wil Zuckerberg maar wat graag dat die headset toegang geeft tot de virtuele omgevingen van zijn bedrijf.

Wat met privacy en regelgeving?

Een miljard mensen in de metaverse, dat levert meer data op dan ooit tevoren. Zuckerberg belooft dat er van bij het allereerste begin transparantie moet zijn over wat met de data gebeurt. Governance, privacy en controle door de ouders zijn bijzonder belangrijk. Meta wil voor die kwesties samenwerken met andere instanties, waaronder sectorgenoten en de overheid.