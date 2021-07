Marketingstart-up VCTRY koppelt merken aan gamers

Zes op de tien Belgen gamen. Het gamingagentschap VCTRY wil van die evolutie gebruikmaken om merken te verbinden aan de grote groep gamers.

Tijdens de pandemie is gaming wereldwijd nog populairder geworden. Ook in België is het tijdverdrijf mainstream. De Antwerpse start-up VCTRY vroeg het bureau Ivox een onderzoek te doen bij 3.689 Belgen tussen 23 maart en 1 april.

De helft van de gamers in ons land is 25 tot 40 jaar. Een op de vijf behoort tot generatie Z, die tussen 6 en 24 jaar oud is. In die groep gamen acht op de tien jongeren. Maar ook ouderen gamen. Een derde is 40-plusser en er zijn evenveel vrouwelijke als mannelijke gamers. Wel spelen vrouwen vaker op sociale media.

'Vroeger werden de gamers in marketing stiefmoederlijk behandeld, maar nu is het een grote en diverse mainstreamgroep die interessant is voor adverteerders', zegt Kjell Colsoul, algemeen directeur en medeoprichter van VCTRY.

De gamers kiezen vooral gratis spelletjes op mobiel of tablet (43 procent), naast pc-games en consoles (telkens 20 procent), sociale media (15 procent) en handheld games zoals de Nintendo Switch (8 procent). Gamen kost tijd, slechts een op de zeven gamet minder dan 5 uur per week. Een op de vier zegt meer dan 28 uur per week te spelen met uitschieters tot 38 uur per week.

Data

De start-up zegt het eerste agentschap te zijn in België en Nederland dat marketing breed toepast op alle aspecten van gaming. Daarbij gaat het om meer dan enkel e-sports. VCTRY kijkt ook naar sociale media als Discord, YouTube en Twitch, en naar media zoals podcasts en blogs.

Als merken zich top-down opstellen en opdringerig zijn, krijgen ze bij gamers geen tweede kans. Kjell Colsoul Algemeen directeur VCTRY

Het bedrijf gebruikt een database met gegevens van 1,4 miljoen gamers uit de Benelux. Die data komen van het Hero Gaming Network, een netwerk van bedrijven die zich toespitsen op gaming. Onder meer de retailer Game Mania is lid.

Er zijn veel verschillende games, maar volgens Colsoul is er wel zoiets als een 'gamer mindset'. 'Belangrijk voor de adverteerders is dat gamers erg houden van competitie en uitdagingen en graag beloond worden. Daarop kunnen creatieve campagnes worden uitgewerkt.'

Noedels

Colsoul geeft als voorbeeld een campagne met het Leuvense gamingbedrijf Happy Volcano dat werkt aan de game 'You Suck At Parking'. De Leuvenaars maakten een speciale versie voor Aïki Noodles. 'Een gerecht dat in drie minuutjes klaar is, ideaal dus voor gamers', zegt Colsoul. Er werd een voorronde, een halve finale en finale georganiseerd met de mogelijkheid een PlayStation te winnen. 'We bereikten meer dan een miljoen gamers', zegt Colsoul. Daarbij speelden ook streamers op het videoplatform Twitch een belangrijke rol als influencers.

Het agentschap deed ook campagnes voor onder meer Starbucks en de headsets van JBL. 'Daarbij moet merken opletten dat ze zich op een authentieke manier positioneren. Als ze zich top-down opstellen en opdringerig zijn, krijgen ze bij gamers geen tweede kans.'