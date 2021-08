Mechelse start-up wil wereld veroveren met nieuwsoortige smartphonecamera

De Mechelse start-up Spectricity haalt 14 miljoen euro op voor een nieuw soort camera voor onder meer smartphones. Die maakt nieuwe toepassingen mogelijk in de gezondheidszorg en de cosmetica.

Spectricity, dat in 2018 in Mechelen begon als een spin-off van het Leuvense onderzoeksinstituut Imec, is gespecialiseerd in hyperspectrale detectie. Die technologie laat camera's toe meer waar te nemen dan wat het blote oog kan zien. Een gewone camera ziet rood, groen en blauw. Een hyperspectrale camera ziet veel meer kleuren of golflengtes.

Het gaat om sensortechnologie die door Spectricity zo klein wordt gemaakt dat ze kan worden geïntegreerd in onder meer smartphones en smartwatches, maar net zo goed in voertuigen, drones of toestellen voor het internet der dingen. De technologie is gepatenteerd en 'uniek in de wereld', zeggen CEO Vincent Mouret en medestichter Jonathan Borremans.

Toepassingen zijn medische metingen zoals de hartslag, de hoeveelheid zuurstof in het bloed of de hydratatie van de huid. De hyperspectrale beeldvormers kunnen worden gebruikt om cosmetica af te stemmen met de huidskleur of om de versheid van voedsel te bepalen. In augmented reality, waarbij de fysieke wereld wordt verrijkt met digitale informatie, kunnen objecten beter worden gedetecteerd.

Spectricity werkt met een grote smartphonemaker om in 2023 een product in de markt te zetten. Tegelijk wordt gewerkt met ontwikkelaars van toepassingen. De naam van de smartphonemaker is niet bekendgemaakt.

Huidkanker

'U kunt ons product beschouwen als een nieuw soort camera voor smartphones die de eigenschappen van objecten kan meten. U kunt dan bijvoorbeeld een foto nemen van een huidvlek en bepalen of er sprake is van huidkanker', zegt Borremans. 'We werken met veel partners en verwachten dat een ecosysteem van programmeurs tot ontwikkeling komt.'

Over vijf jaar kunnen we een unicorn zijn. Vincent Mouret CEO Spectricity

'We willen de consumenten een compleet product aanbieden, van de chip tot de applicatie, en dat in hoge volumes', legt Mouret uit. Het bedrijf heeft nu al goede contacten in Azië. Een expansie naar de VS en Europa zit in de kaarten. 'Over vijf jaar kunnen we een unicorn zijn', zegt de CEO, die een beursgang mogelijk acht. Een unicorn is een bedrijf met een waardering van minstens 1 miljard euro. Mouret verwacht in 2023 of 2024 een omzet te halen van verscheidene tientallen miljoenen euro's. Die kan over vijf jaar uitgroeien naar honderden miljoenen euro's.

Imec

Spectricity werd drie jaar geleden opgericht als een spin-off van de Leuvense instelling voor elektronicaonderzoek Imec. 'De producten van Spectricity zijn gebaseerd op een unieke Imec-technologie. De ontwikkelingsteams van Imec en Spectricity zullen verder samenwerken', zegt Luc Van den hove, de topman van Imec, in een persmededeling.

De producten van Spectricity zijn gebaseerd op een unieke Imec-technologie. Luc Van den hove Topman Imec

Aan de serie B-kapitaaloperatie werd meegedaan door Atlantic Bridge, Capricorn Fusion China Fund, Shanghai Semiconductor Equipment and Material Fund (SSMEF), naast de Belgische serie A-investeerders imec.xpand en XTRION. Deze ronde brengt Spectricity op 20 miljoen euro financiering. 'Deze nieuwe financieringsronde laat ons toe onze productie aanzienlijk te versnellen, talent aan te werven en onze partnerships verder uit te breiden', zegt Mouret.

Er werken 25 mensen in Mechelen. Dat team wordt uitgebreid en in 2022 komt er een vestiging in Azië.