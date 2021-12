Meta gaat in beroep tegen blokkering overname Giphy

De Britse toezichthouder wil dat Meta de beeldbank verkoopt. Het Amerikaanse Giphy is marktleider in gifs, de korte humoristische en geluidloze videoclipjes die massaal worden gebruikt op sociale media.

Meta wilde Giphy integreren in dochter Instagram en andere apps. Maar de Britse concurrentiewaakhond CMA stelde de overname ter discussie. Niet alleen Facebook, ook concurrerende socialemediasites zoals Twitter of Slack, maken gebruik van de diensten van Giphy.

Sofina

'Als Giphy in de handen van Facebook belandt, zou dat de concurrentie tussen socialemediaplatformen kunnen schaden', betoogde de Britse toezichthouder. Meta kon wel in beroep gaan tegen de beslissing en gaat dit nu ook doen.

Facebooks Giphy-deal heeft ook een Belgisch randje. Toen Facebook de overname van Giphy aankondigde, had de Belgische investeringsmaatschappij Sofina een belang van ruim 4 procent in de beeldbankengroep. Op basis van de waarderingen die werden gehanteerd bij de deal, bracht de verkoop van Giphy het beursgenoteerde Sofina iets meer dan 16 miljoen dollar op. Sofina blijft overigens in het hele conflict buiten schot, de opbrengst is definitief verworven.