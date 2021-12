Meta wil klaar zijn voor blockchain en NFT's

Meta, het moederbedrijf van Facebook, mikt op diepgaande compatibiliteit met blockchaintechnologie. Dat staat in een interne nota die The New York Times kon inkijken.

De nota is van de hand van Andrew Bosworth, die volgend jaar het hoofd van de technologie wordt bij de internetgigant. Hij roept volgens The New York Times weliswaar op tot voorzichtigheid maar zegt dat het bedrijf de technologie moet toepassen voor anderen dat doen. Blockchaintechnologie, waarbij gegevens worden bewaard en geverifieerd op duizenden computers zonder centraal toezicht, kan volgens de topman een diepe impact hebben.

Bosworth ziet op dit moment niet veel toepassingen waarbij Meta uitsluitend van blockchaintechnologie gebruik zou maken. 'Maar als we een opportuniteit zien om samen te werken met web3-ondernemers, dan verwacht ik dat het de moeite waard zal zijn.'

Met web3 wordt een decentrale organisatie bedoeld van webdiensten. Dat kan gaan van virtuele werelden over financiƫle diensten tot non-fungible tokens (NFT's). Die laatste registreren die digitale maar ook fysieke voorwerpen op blockchains en maken ze zo verhandelbaar als unieke stukken.

Beleidsvoorstellen

Bosworth, die verantwoordelijk is voor de afdeling virtual en augmented reality bij Meta, dringt aan op het gebruik van NFT's en op investeringen in toepassingen van slimme contracten op de blockchain. Ook decentrale autonome organisaties worden vermeld. Die laatste laten houders van tokens toe om beleidsvoorstellen te doen en daar ook over te stemmen.

Bij dit alles doet Bosworth wel de aanbeveling dat de werknemers van Meta niet alle eieren in de mand van de decentrale technologie zouden leggen. In kringen van web3 wordt overigens met veel argwaan gekeken naar Big Tech. Die bedrijven krijgen net het verwijt bijzonder centraliserend en niet transparant te zijn en de gebruikers buitenspel te zetten.

Binnen de cryptowereld is een hevige discussie aan de gang over de invloed van grote durfkapitalisten op web3. Marc Andreessen van de toonaangevende durfkapitalist Andreessen Horowitz zit in de raad van bestuur van Meta.