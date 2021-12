Meta zoekt hulp in Brussel om metaverse verantwoord uit te bouwen

Het Brusselse Women in Immersive Tech is de eerste Europese ngo die Meta helpt in het uitbouwen van een veilige, inclusieve metaverse.

Meta heeft naar eigen zeggen geleerd uit de fouten die het als Facebook maakte. Mark Zuckerberg wil de metaverse niet alleen uitbouwen, hij doet ook een beroep op externe bedrijven en partners. Een van die nieuwe partners is Women in Immersive Tech (WIIT), een Brusselse organisatie die vrouwen die actief zijn in de VR- en AR-industrie samenbrengt en ondersteunt.

WIIT ontvangt een deel uit de pot van 50 miljoen euro die Meta heeft voorzien voor research rond AR en VR samen met partners uit het bedrijfsleven, burgerrechtengroeperingen, regeringen, non-profitorganisaties en academische instellingen. Meta liet eerder dit jaar weten dat het in 2021 10 miljard dollar investeerde in zijn metaverseafdeling.

Voor vrouwen of non-binaire mensen schieten de opties tekort om avatars te maken die helpen om zich uit te drukken zoals zij dat willen. Leen Segers Women in Immersive Tech

De Brusselse organisatie zal het geld onder andere gebruiken om workshops uit te werken die onderzoek doen naar hoe virtuele avatars (com­pu­ter­pop­pe­tjes) eruitzien in een inclusieve, diverse metaverse. 'Voor vrouwen of non-binaire mensen schieten de opties tekort om avatars te maken die helpen om zich uit te drukken zoals zij dat willen', zegt Leen Segers, een van de oprichters van WIIT. 'Bovendien is het belangrijk om van de metaverse een veilige omgeving te maken waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is onze bedoeling richtlijnen te formuleren waar de ontwikkelaars van Meta's nieuwe universum mee aan de slag kunnen.'

De eerste onderzoeken zullen doorgaan op VRChat, een ander VR-platform dan dat van Meta. 'VRChat is een open wereld waar je als ontwikkelaar makkelijk aan kan bijdragen', zegt Segers. 'Bovendien is VRChat populair.'