Microsoft kruist de degens met Facebook in de metaverse...

De strijd om de 'metaverse' laait op. Nadat Facebook vorige week zijn bedrijfsnaam veranderde naar Meta Platforms, komt Microsoft met concrete plannen.

De digitale en de fysieke wereld komen samen en Microsoft werkt aan 'een geheel nieuw platform, de metaverse', zei topman Satya Nadella van de softwaregigant. 'In zekere zin stelt de metaverse ons in staat om computergebruik in de echte wereld in te bedden en om de echte wereld in computergebruik in te bedden, waardoor echte aanwezigheid in gelijk welke digitale ruimte wordt gebracht', zo vervolgde hij deze week op de Microsoft Ignite conferentie.

Frank Shaw, de vice president communicatie, heeft het in een blogpost over een 'persistente, digitale wereld die verbonden is met vele aspecten van de digitale wereld, waaronder mensen, plaatsen en dingen. De metaverse laat gedeelde ervaringen toe in zowel de fysieke als de digitale wereld.' Concreet wordt de metaversegedachte toegepast voor het samenwerkingsplatform Teams.

Office in de metaverse

In videoconferenties van Teams gaan deelnemers ook kunnen verschijnen als gepersonaliseerde avatars. Die avatars kunnen zich onderdompelen in virtuele omgevingen waar ze met vertrouwde Office-software werken. Dat wordt mogelijk gemaakt door Mesh, een nieuw softwareplatform voor virtual en augmented reality. Het is toegankelijk met de HoloLens-headset van Microsoft maar ook met toestellen van andere bedrijven, inclusief de Quest-headset van Meta Platforms. Gebruikers die zo geen headset hebben kunnen in 2D deelnemen. De software wordt nu getest en wordt in de eerste helft van volgend jaar uitgerold.

Hierbij komt het tot een concurrentiestrijd met Facebook. Dat heeft de virtuele kantooromgeving Horizon Works in de aanbieding. Topman Mark Zuckerberg heeft het net zoals de concurrenten bij Microsoft over het gevoel van co-presentie dat de technologie mogelijk maakt.

Cisco kondigde pas een initiatief aan dat afwijkt van dit model. In plaats van met avatars werkt dat bedrijf met fotorealistische hologrammen.

AB InBev

Virtuele omgevingen worden al volop gebruikt in de bedrijfswereld. Accenture, gespecialiseerd in IT-diensten en consulting, maakte met Microsoft-software een digitale tweeling van zijn hoofdkwartier. Die virtuele ruimte wordt gebruikt om nieuwe werknemers wegwijs te maken.

Anheuser-Busch InBev maakte digitale kopieën van brouwinstallaties en de aanvoerketen.

Anheuser-Busch InBev maakte digitale kopieën van brouwinstallaties en de aanvoerketen die gesynchroniseerd worden met de fysieke installaties. Het systeem helpt de brouwers zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Microsoft ziet een belangrijke markt voor cloudsoftware die bedrijven dergelijke dingen laat doen, geholpen door data-analyse en artificiële intelligentie. Het pakt in dat verband uit met het nieuwe product Dynamics 365 Connected Spaces.

Gaming

Satya Nadella ziet de metaverse breder dan de professionele markt. Het bedrijf staat ook sterk in gaming en volgens Nadella zijn games zoals Halo, Minecraft en Flight Sim ook deel van de metaverse. 'Ze bestaan vandaag in 2D, maar we zijn zeker van plan om er een volledige 3D-wereld van te maken.' Ook in entertainment zal Facebook dus moeten opboksen tegen Microsoft evenals tegen gamingrootheden zoals Epic Games (Fortnite) en Roblox.

Ondertussen blijft het afwachten met welke headset en plannen Apple komt. Dat bedrijf werkt aan een hoogkwalitatieve headset die er volgens onbevestigde geruchten volgend jaar zit aan te komen.