Netflix test de gamingmarkt

Netflix heeft in alle stilte een gratis virtualrealitygame op de markt gebracht, Eden Unearthed. Die is te vinden in het App Lab van de Quest-headsets van Facebook.

De game Eden Unearthed is gebaseerd op de futuristische Netflix-serie Eden en is in de stijl van de Japanse animetekenfilms. Netflix is zowel ontwikkelaar als uitgever.

De streamingdienst verspreidde geen aankondiging. Apps in het AppLab hebben het volledige Oculus-beoordelingsproces nog niet doorlopen en kunnen enkel worden gevonden als gebruikers een link hebben of de juiste naam zoeken. De releasedatum is 20 april van dit jaar. Het is onduidelijk of dat een vergissing is of de game toen in alle stilte online is gezet.

Inhoudelijk is de game bescheiden. Spelers rijden rond met een motor, moeten biobrandstof bemachtigen en obstakels vermijden. Ze kunnen delen van het verhaal ontsluiten en leren over een robotbeschaving in de verre toekomst. Duurzaamheid en het lot van de mensheid zijn duidelijke thema's.

Netflix experimenteert op de headsets van Facebook. De VR-headset Quest 2 is de eerste die een breder publiek weet te bereiken. Ook werkt bij Netflix Mike Verdu op gameontwikkeling, de voormalige vicepresident voor content in virtual en augmented reality bij Facebook.

De streamingdienst is vertrouwd met de gamingwereld omdat ze verscheidene series maakte gebaseerd op succesgames zoals 'The Witcher' en 'Castlevania'.

De streamingdienst wil ook Microsoft, Google en Sony achterna door games te streamen. Eind augustus werd bekend dat een testpubliek in Polen met Androidtoestellen twee games kan spelen gebaseerd op de populaire serie 'Stranger Things'. 'Het is nog heel vroeg en we hebben nog heel wat werk te doen, maar dit is een eerste stap', liet Netflix toen weten. Ook zei het Amerikaanse mediabedrijf dat gebruikers kunnen verwachten dat er geen advertenties worden getoond, dat er geen in-app aankopen zijn en dat de games deel uitmaken van het Netflix-abonnement.