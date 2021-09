Nieuw ticketingsysteem zet woekerverkopers buiten spel

De Engelse zanger Ed Sheeran wil woekerpraktijken bij de ticketverkoop de kop indrukken met een app en QR-code. Hij maakt zo de weg vrij voor andere beroemdheden om voor een soortgelijke aanpak te kiezen.

Ed Sheeran komt op 22 juli volgend jaar naar het Koning Boudewijnstadion. Een kans voor sjacheraars die tickets opkopen, soms met behulp van computerprogramma's, om die dan voor een veelvoud van de prijs te verkopen aan wanhopige fans. Maar Sheeran wil daar een stokje voorsteken. 'Eindelijk gaan we iets kunnen doen aan de zwarte verkoop van tickets', zegt Jan Digneffe van de organisator FKP Scorpio.

Fans worden verzocht een account aan te maken bij de verkoopkanalen Ticketmaster of Eventim. Om daar tickets aan te kopen moeten ze een geldig gsm-nummer hebben. Ook moet de app van een van die verkoopkanalen worden gedownload. Enkele dagen voor de show wordt een QR-code zichtbaar en nog enkele dagen later kunnen de tickets worden geactiveerd. In de QR-code is een bewegend element ingebouwd om te verhinderen dat de scanner wordt misleid met een screenshot. Op de dag van het evenement moet het ticket op de smartphone worden getoond, plus de bevestigingsmail en een identiteitsbewijs.

Iemand moet de eerste zijn. Ik denk en hoop dat dit systeem uitstekend werkt. Jan Digneffe Directeur FKP Scorpio

'Iemand moet de eerste zijn', aldus Digneffe. 'Ik denk en hoop dat dit systeem uitstekend werkt. Als dat zo is, zal ik dit als organisator met heel veel plezier opnieuw doen.' Het systeem wordt al maanden voorbereid.

In België is zowat elke concertzaal exclusief verbonden aan zijn eigen ticketingsysteem, legt Digneffe uit. 'Dat maakt het voor de organisator moeilijk zijn wil op te leggen.' Waar het kan, gaat FKP Scorpio het wel doen.

Ticketmaster en Eventim zijn wereldwijd de grootste ticketverkopers. Ze pasten de apps aan op basis van de wensen van Sheeran. Ook andere artiesten zouden van de nieuwe technische mogelijkheden moeten gebruikmaken. 'Dat is in het belang van de artiest, de ticketverkoper en de organisator', aldus Digneffe.

Omslachtig

De fan blijft dan wel gespaard van ticketwoekeraars, hij moet zich wel aanbieden met de QR-code, de bevestigingsmail en een identiteitsbewijs. Gevraagd of het wat minder omslachtig zou kunnen, antwoordt Digneffe dat het een 'evolutief proces' is. 'Het is belangrijk dat wie de telefoon toont, diegene is die de tickets heeft besteld.'