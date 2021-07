Nieuwe boete van 500 miljoen euro voor Google in Frankrijk

De Franse mededingingsautoriteit heeft Google een boete van 500 miljoen euro opgelegd. De boete kadert in een zaak tegen de Franse persbedrijven over auteursrechten.

Frankrijk is een van de weinige landen die de hervorming van het auteursrecht van de Europese Unie heeft doorgevoerd. Hierdoor krijgen nieuwsberichten van uitgevers zogenaamde naburige rechten. Met andere woorden: uitgevers in Frankrijk mogen een vergoeding vragen als hun inhoud op online platforms wordt weergegeven.

Met de boete van een half miljard euro is de kous nog niet af. De zoekmachinegigant moet binnen de twee maanden een vergoedingsaanbod doen en de uitgevers de nodige informatie verschaffen, zodat zij dit aanbod kunnen beoordelen. Anders riskeert hij een bijkomende boete die kan oplopen tot 900.000 euro per dag.

'We zijn zeer teleurgesteld over dit besluit', reageerde een woordvoerder van Google bij de nieuwssite Politico. 'We hebben gedurende het hele proces in goed vertrouwen gehandeld. De boete gaat voorbij aan onze inspanningen om tot een overeenkomst te komen en aan de realiteit van hoe nieuws werkt op onze platforms. Tot nu toe is Google het enige bedrijf dat overeenkomsten heeft aangekondigd over naburige rechten.' De woordvoerder voegde eraan toe dat het bedrijf op het punt stond een wereldwijde overeenkomst met AFP af te ronden.