Omstreden gamemaker Activision Blizzard boekt sterke resultaten

De gamemaker Activision Blizzard, die in opspraak is gekomen na beschuldigingen over seksisme, pakt uit met sterke resultaten over het tweede kwartaal en verhoogt de vooruitzichten.

De maker van games zoals 'Call of Duty' en 'World of Warcraft' boekte in het tweede kwartaal een winst van 0,91 dollar per aandeel, analisten hadden 0,75 dollar verwacht. De inkomsten bedroegen 1,92 miljard dollar, hoger dan de analistenverwachting van 1,89 miljard maar 7 procent minder dan een jaar geleden. Het aantal maandelijks actieve gebruikers daalde met 4,6 procent tot 408 miljoen.

Vorige jaar leidde de lockdown tot een stormloop op games. De versoepelingen zwakken dat fenomeen af, bleek ook bij andere spelers in de sector zoals Take-Two, Xbox van Microsoft en Playstation van Sony.

Voor het derde kwartaal rekent Activision Blizzard op een winst van 0,65 dollar per aandeel, 0,1 dollar onder de verwachtingen. De omzet zou uitkomen op 1,85 miljard dollar, meer dan verwacht. Voor het hele jaar werden de vooruitzichten verhoogd naar een winst van 3,76 dollar per aandeel en inkomsten van 8,65 miljard dollar.

Het bedrijf verwacht sterke prestaties van de games 'Candy Crush' en 'World of Warcraft'. Ook wordt 'Diablo II: Resurrected' gelanceerd.

Rechtszaken

Activision Blizzard geeft toe dat een rechtszaak en werknemersprotest over seksisme en intimidatie op de werkvloer roet in het eten kunnen gooien. Als de onrust en de negatieve publiciteit aanhouden, kan dat een negatieve invloed op de resultaten hebben, klinkt het. De rechtszaak is aangespannen door een Californische overheidsinstelling.

Een belegger stapte ook naar de rechtbank omdat het bedrijf op de hoogte was van het overheidsonderzoek maar daar niet over communiceerde.

Het bedrijf, gevestigd in het Californische Santa Monica, zei analisten dat het stappen onderneemt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Er werd een extern advocatenkantoor ingehuurd om de beschuldigingen van seksisme te onderzoeken en ook zal ongepaste inhoud in games worden verwijderd.

Het personeelsprotest blijft evenwel aanhouden. Werknemers hebben geen vertrouwen in het advocatenkantoor en willen structurele veranderingen. Dinsdag werd bekend dat voorzitter J. Allen Brack van de afdeling Blizzard het bedrijf verlaat, samen met een verantwoordelijke van de personeelsdienst.