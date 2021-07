Ook Telenet getroffen door chiptekort

Telenet knoopt weer aan met groei, maar blijft voorzichtig over heel 2021. De afgelopen maanden heeft de uitrol van de nieuwe tv-digicorders vertraging opgelopen door chiptekort.

'Jammer genoeg waren er andere zaken belangrijker dan tv-decoders', grapte Telenet CEO John Porter op de vraag of de telecomspeler uit Mechelen te leiden heeft onder het wereldwijde tekort aan halfgeleiders. Het telecombedrijf uit Mechelen bleef niet gevrijwaard.

Het tekort leidt ertoe dat de vernieuwde digicorder enkel beschikbaar is voor nieuwe klanten met een focus op entertainment in hun abonnement. Denk aan klanten die van plan zijn veel Netflix te kijken. De moderne, kleinere versie heeft een aantal nieuwe features. Klanten kunnen zappen door tegen hun apparaat te praten, opnames worden niet meer op de harde schijf, maar in de cloud bewaard, en ook streamingdiensten zoals Netflix en Prime Video kunnen worden geïntegreerd.

Klanten wier oude digicorder niet meer werkt, krijgen op dit moment een oud model ter vervanging. Wie niet kan wachten op een nieuw model kan zich registreren op op de website van de klantendienst. Wie bereid is 50 euro te betalen, zou tegen het einde van het jaar een nieuwe digicorder ontvangen.

Er zijn nu eenmaal maar twee fabrikanten die onze chips maken. John Porter CEO Telenet

Telenet startte eind 2019 met de uitrol van de nieuwe digicorder. Op dit moment hebben 235.000 klanten de nieuwste versie. Hoeveel vertraging het telecombedrijf precies heeft opgelopen, kan het nog niet inschatten. 'Er zijn nu eenmaal maar twee fabrikanten die onze chips maken', zei Porter tijdens de presentatie van de halfjaarresultaten. De stock zou stilaan herstellen.

Eerste honderd dagen

Die halfjaarresultaten doen vermoeden dat de marktleider op de Vlaamse telecommunicatiemarkt erin geslaagd is weer duidelijk met groei aan te knopen. De omzet steeg deze lente met 4 procent, naar 642 miljoen euro.

ONE en ONE UP groeien sneller dan ons vorig aanbod WIGO in de eerste honderd dagen. John Porter CEO Telenet

Die toename is onder meer te danken aan de abonnementsopbrengsten. Telenet strikte vorig kwartaal onder meer 25.400 nieuwe klanten met ONE. 'ONE en ONE UP groeien sneller dan WIGO (het vorige bundelaanbod, red.) in de eerste honderd dagen', zei Porter. Tegelijk slaagde de operator erin meer 'gebundelde' klanten voor duurdere bundels te laten opteren, wat luidens de mededeling de overstap van bundels naar ONE compenseert. Telenet verdient nu gemiddeld 59,3 euro per maand per klant, jaar op jaar een stijging van 2 procent.

Op schema

Ook over het sterke herstel van de advertentie- en productieopbrengsten tegenover vorig jaar is John Porter erg te spreken. De advertentie-inkomsten waren in de lockdown vorig jaar sterk gedaald.

Met die resultaten zit Telenet meer dan op schema om de vooropgestelde doelstellingen voor het hele jaar 2021 te halen. Toch houdt financieel directeur Erik Van den Enden liever een slag om de arm. 'We zijn voorzichtig optimistisch over het verloop van de pandemie, maar met deze gezondheidscrisis blijf je beter voorzichtig.'

Voor Telenet breken spannende maanden aan. Porter benadrukte nog eens dat Telenet klaar is om 5G uit te rollen en dat de veiling er zo snel mogelijk mag komen. 'De technologie wordt steeds matuurder over heel de wereld. We willen er graag mee starten.'

Daarnaast is het de vraag wat het netbedrijf Fluvius zal beslissen. De twee bedrijven zijn vorige zomer beginnen te onderhandelen om samen het datanetwerk van de toekomst uit te bouwen. Lees: glasvezel tot aan elke voordeur. In dat dossier verwacht Porter dat er pas schot in de zaak komt in de herfst van dit jaar.