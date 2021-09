Parking betalen kan voortaan met cryptomunten

Met de mobiele app van het Brusselse bedrijfje Seety kunt u voortaan een parkeerplaats in Brussel en Antwerpen met cryptomunten betalen.

Seety, het vroegere cPark, pakt de primeur van het 'cryptoparkeren' in België. De app, die in 2018 gelanceerd werd, helpt gebruikers de goedkoopste parkeerzones te vinden. Die gebruikers kunnen hun plaatsje nu ook betalen met zeven digitale munten: bitcoin, ethereum, bitcoin cash, litecoin, dai, dogecoin of USD coin.