Pionier in kwantumcomputers kijkt naar Vlaanderen voor Europese hub

PsiQuantum, een miljardenstart-up uit Silicon Valley die de eerste 'nuttige kwantumcomputer' wil bouwen, overweegt zijn Europees hoofdkwartier in Vlaanderen te vestigen.

De topman en medeoprichter van PsiQuantum, de Australiër Jeremy O'Brien, wil tegen het eind van dit decennium een kwantumcomputer (een nieuw type ultrakrachtige supercomputer) bouwen. Die moet nuttige bijdragen kunnen leveren aan het oplossen van grote uitdagingen zoals het klimaat, de gezondheidszorg en de energievoorziening.

Het bedrijf wil zich ook in Europa vestigen, en Vlaanderen maakt daarbij een goede kans. Dat is deels te verklaren door het Leuvense onderzoekscentrum Imec. 'Als neutrale plek voor samenwerking van de chipindustrie is Imec uniek in de wereld', zegt O'Brien in een gesprek met De Tijd. De topman bevestigt dat ook is gepraat met de Vlaamse regering.

Kwantumcomputer Gewone computers werken op basis van bits die 0 of 1 kunnen zijn. Een kwantumcomputer encodeert informatie in de vorm van kwantumbits of qubits. Een qubit kan een toestand als 0 en 1 toelaten, maar ook een 'superpositie'. Daarbij kan een waarde worden aangenomen van 0, 1 en alles daartussen. Kwantumcomputers kunnen veel krachtiger zijn dan digitale computers. In plaats van één berekening per keer uit te voeren kunnen ze exponentieel veel berekeningen tegelijk uitvoeren.

Details geeft hij niet, maar de geplande vestiging kan volgens O'Brien een breed spectrum van activiteiten omvatten, van onderzoek tot productie en de relaties met klanten en overheden. 'Imec is een soort nucleus voor een sterk ecosysteem rond hardware en software, en dat is heel aantrekkelijk.' Ook de aanwezigheid van gespecialiseerde werknemers is een troef, klinkt het. O'Brien wil de komende maanden de knoop doorhakken.

PsiQuantum werkt aan een kwantumcomputer die informatie opslaat met behulp van lichtdeeltjes en fotonen. Het toestel zou gebouwd kunnen worden op de bestaande infrastructuur van de klassieke halfgeleiderindustrie. In Vlaanderen wordt al geavanceerd onderzoek gedaan naar fotonica.

Lees Ook Belgische kwantumexpert wint grootste wetenschapsprijs in Nederland

Het bedrijf werkt, behalve met Imec, al samen met het Amerikaanse chipbedrijf GlobalFoundries. Een andere Leuvense link is het investeringsfonds Imec.xpand, dat nauwe banden heeft met Imec. Dat is een van de investeerders in het bedrijf, dat intussen een waardering heeft van 3,15 miljard dollar.

Het aantrekken van een grote naam uit een van 's werelds meest beloftevolle en hoogtechnologische sectoren zou een mooie trofee zijn voor Vlaanderen. Het agentschap Flanders Investment & Trade (FIT) is op de hoogte van het dossier, maar wil er inhoudelijk niets over kwijt. 'Als PsiQuantum de opening van een vestiging in ons land ernstig overweegt, dan bevestigt dat de sterke en unieke academische expertise die onze regio heeft in quantum computing', zegt Claire Tillekaerts, de CEO van FIT, in een reactie.

Ze wijst erop dat er nog geen commerciële kwantumcomputers bestaan en dat dit vakgebied gedreven wordt door onderzoek en ontwikkeling (O&O), waarin Vlaanderen sterk staat. Vorig jaar investeerde de regio 3,35 procent van het bbp in O&O.