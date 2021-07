Recticel beschermt satellieten in ruimteraketten van Jeff Bezos tegen ontploffingen

In de race naar het ruimtetoerisme doet Blue Origin van Jeff Bezos een beroep op Recticel. Ook Space X van Elon Musk klopte al eens aan. Wat heeft de Belgische chemiereus te bieden?

Als alles volgens plan verloopt, maken Amazon-oprichter Jeff Bezos, zijn broer Mark, de 82-jarige Wally Funk en een anonieme passagier die 28 miljoen dollar betaalt op 20 juli een vlucht van 11 minuten door de ruimte. Die vlucht zal ook in de Bourgetlaan in Brussel, het hoofdkwartier van de Belgische chemiereus Recticel, aandachtig gevolgd worden.

De essentie Het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, Blue Origin, doet een beroep op de Belgische chemiereus Recticel.

De schuimcomposieten moeten ervoor zorgen dat de satellieten in de laadruimte niet ontploffen bij het opstijgen en landen van de raket.

Recticel ziet de samenwerking vooral als een prestigeproject.

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Bezos, doet een beroep op Recticel voor zijn hoogwaardige thermische en akoestische beschermingssystemen op schuimbasis. Die moeten helpen satellieten en andere lading in de raket te beschermen bij het opstijgen en het landen.

Hoogfrequente trillingen

Er zijn twee cruciale momenten waarbij de lading gevaar loopt. Het eerste moment is de lancering zelf. 'Je moet de lancering van een raket zien als een langdurige gecontroleerde ontploffing', zegt Stijn Ilsen, projectmanager bij QinetiQ Space, een toeleverancier voor de ruimtevaart. 'Die veroorzaakt enorme mechanische trillingen, die de satellieten kunnen beschadigen.'

Je moet de lancering van een raket zien als een gecontroleerde ontploffing. Stijn Ilsen projectmanager bij Qinetiq Space

De beschermingskit van Recticel, gemaakt uit schuimcomposieten, moet ervoor zorgen dat de satellieten niet mee ontploffen. Ook bij het landen spelen ze een rol. 'De raketten van Blue Origin landen niet met een parachute, maar op de motor. Ook daarbij kunnen enorme trillingen ontstaan', zegt Ilsen.

Wat is Recticel? Recticel is een Belgische industriële groep die sterk is uitgebouwd in Europa, maar ook activiteiten in Azië, Afrika en de Verenigde Staten heeft. De groep stelt 5.235 mensen te werk in 53 vestigingen in 21 landen. Recticel is gespecialiseerd in polyurethaanproducten voor industriële en huishoudelijke toepassingen. De omzet steeg het eerste kwartaal op jaarbasis met 15,9 procent van 221,5 miljoen euro naar 256,7 miljoen euro.

Het tweede grote gevaar voor de cargo in ruimteraketten komt uit de geluidsgolven na zo'n knal. 'Denk aan ramen die zomaar kapot kunnen vallen na een knal', zegt Ilsen. Geluid is een ander woord voor akoestische golven. Bij QinetiQ Space onderwerpen ze hun satellieten aan hoogfrequente trillingen om te controleren of ze daartegen bestand zijn. 'Hoe groter de oppervlakte, hoe groter de kans dat bijvoorbeeld de goudfolie of een camerafilter het begeeft.'

Dodelijk

Wat kan zo'n satelliet aan qua trillingen? Daarvoor moeten we naar de Large European Acoustic Facility (LEAF) van het Europees ruimteagentschap ESA in het Nederlandse Noordwijk. In die testkamer van 11 meter breed, 9 meter diep en 16,4 meter hoog staat een stereo-installatie die geluid genereert dat te vergelijken is met verschillende vliegtuigen die tegelijkertijd opstijgen.

Het schuimcomposiet wordt gebruikt in de raketkuip van The New Glenn. Dat ruimtetuig heeft meer dan twee keer het laadvolume van elk ander commercieel lanceersysteem in de 5-meterklasse.

Die gigantische stereo genereert maximaal 154 decibel, een minimumnorm waartegen satellieten bestand moeten zijn. Ter vergelijking: ESA beweert dat mensen die per ongeluk in haar LEAF opgesloten zouden raken, er niet levend uitkomen. Dat heeft te maken met het feit dat de ruimte afgesloten is. In de buitenlucht verspreiden en vervliegen geluidsgolven te snel om dodelijk te zijn. Onderzoekers berekenden dat 240 decibel nodig is om een mensenhoofd te laten ontploffen.

Prestige

Hoeveel decibels de technologie van Recticel moet reduceren door geluid te absorberen, is niet duidelijk. Blue Origin zal de technologie, die bij de Amerikaanse dochter Soundcoat ontwikkeld werd, gebruiken in twee raketten. Het schuimcomposiet wordt gebruikt in de raketkuip van New Glenn. Het New Glenn-ruimtetuig heeft meer dan twee keer het laadvolume van elk ander commercieel lanceersysteem in de 5-meter klasse. En die lading mag niet stuk trillen.

Wie weet helpen deze referenties deuren te openen in de luchtvaart- en ruimtevaartsector. Een woordvoerder van Recticel

Daarnaast zal Recticel materialen leveren voor Blue Origins suborbitale herbruikbare draagraket, de New Shepard. Dat is de raket waarmee Jeff en Mark Bezos en hun gasten binnenkort de ruimte ingeschoten worden. Het is niet duidelijk of de materialen van Recticel ook gebruikt worden in de ruimte waar de bemanning plaatsneemt.

Recticel wil niet zeggen wat het aan het project verdient. Sinds 2018 werkt de chemiereus ook samen met Space X, het ruimtebedrijf van technologie-ondernemer Elon Musk. Bij de aankondiging van dat project liet CEO Olivier Chapelle optekenen dat het niet om de grootste bijdrage aan de omzet ging.