Software van Antwerps iDalko slaat wereldwijd aan

Het Antwerpse iDalko maakt software die bedrijven veilig met elkaar laat samenwerken. Het groeiend succes doet de oprichter ervan dromen dat het bedrijf een wereldwijde standaard in de markt kan zetten.

De software Exalate van iDalko is internationaal een opvallend succes. Het product maakt het mogelijk verschillende computersystemen en data over de bedrijfsgrenzen heen te koppelen. 'Wij bouwen met onze integratiesoftware netwerken tussen bedrijven, en we maken het mogelijk voor andere bedrijven zich snel en eenvoudig bij die netwerken aan te sluiten', zegt oprichter Francis Martens.

Daarvoor gebruikt Exalate ultrastrenge veiligheidsprotocollen. Bedrijven behouden wel de volledige controle over hun eigen data en processen. 'Het is een gedistribueerd model, terwijl de concurrentie gecentraliseerde oplossingen aanbiedt. Dat laatste werkt niet als je met andere bedrijven moet samenwerken', vertelt iDalko-oprichter Francis Martens.

Een duizendtal klanten heeft een abonnement op het product. En dat zijn niet de minste. 30 procent uit de top 50 van de Fortune 500-bedrijven gebruikt de software, met als bekende namen onder meer Airbus, Dropbox en Dell, maar ook de Amerikaanse overheid en hippe metaversebedrijven als Roblox zijn klant. 'Het is een netwerkproduct en het verkoopt zichzelf', zegt Martens.

Exponentieel

De CEO richtte iDalko tien jaar geleden op om bedrijven bij te staan bij het gebruik van bedrijfssoftware van het Australisch-Britse bedrijf Atlassian. Dat is bekend voor producten als Jira, dat gebruikt wordt door IT-afdelingen voor het opvolgen van informaticaproblemen en -projecten.

iDalko begon op basis van de samenwerking met de bedrijven ook eigen producten te ontwikkelen. 'De afdeling professionele diensten is een klassiekere business maar kent nog altijd een goede groei. Maar de productafdeling en met name Exalate kent sinds een tweetal jaar een exponentiële groei', zegt operationeel directeur Hilde Van Brempt. Het afgelopen jaar verdrievoudigde de omzet van Exalate bijna. 'Die omzet is nu een fundamenteel deel van onze totale omzet van 10 miljoen euro. Binnen drie jaar gaat dat het gros van de omzet uitmaken. Dan gaat het maal tien met Exalate', zegt ze.

Het succes van de bedrijfssoftware doet de top van iDalko dromen. 'Het is onze ambitie om van Exalate wereldwijd de standaardoplossing te maken voor cross company-samenwerkingen. We hebben net de Exalate Connector voor Salesforce gelanceerd om meer teams met elkaar te laten verbinden, en gaan als connector voor hun platform nog verschillende IT-producten op de markt brengen', zegt Martens.

De CEO noemt 2022 een 'cruciaal jaar'. Via nieuwe kantoren in Costa Rica en India wil iDalko de Amerikaanse en Aziatische markt bedienen. Er worden ecosystemen ontwikkeld met de Zweedse telematicaspecialist Wireless Car, waarbij een netwerk totstandkomt tussen dat bedrijf en de automakers.

Financiering

Martens en Van Brempt willen voor Exalate het statuut van wereldstandaard snel bereiken. Dat kan op eigen kracht, maar 'als we middelen vinden om het plan sneller uit te voeren, staan we daar zeker open voor', zegt Martens. Zou hij daarvoor ook de zelfstandigheid van het bedrijf opgeven? 'Wij hebben een bepaalde visie, en als we ooit in zee gaan met een strategische partner, zal het zijn om die visie te realiseren.'