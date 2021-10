Sotheby's Metaverse veilt kikker-NFT voor 3.650.000 dollar

Op de eerste veiling van de nieuwe NFT-markt Sotheby's Metaverse is een token uit de kikkerserie Rare Pepe geveild voor 3.650.000 dollar.

Het gerenommeerde veilinghuis maakte een speciaal onlineplatform voor het veilen van non-fungible tokens (NFT's). Dat moet de vergelijking doorstaan met concurrenten als OpenSea, de grootste marktplaats voor NFT's waar voor miljarden dollar wordt verhandeld. NFT's verbinden digitale beelden, video's, gamevoorwerpen en andere objecten met een blockchain. Het fenomeen, dat al enkele jaren bestaat, brak dit jaar helemaal door. In het derde kwartaal bereikte de handel een nieuw hoogtepunt .

Dinsdag was het slot van de veiling Natively Digital 1.2: The Collectors. Voor de eerste veiling van Sotheby's Metaverse bracht het veilinghuis 19 gerenommeerde verzamelaars bijeen en gingen 53 NFT's uit hun collecties onder de hamer.

Speelkaart

De duurste NFT haalde een prijs van 3.650.000 dollar. Die NFT maakt deel uit van de serie Rare Pepe, een reeks cartoonfiguren met het uitzicht van een groene kikker. Meer specifiek gaat het om de Rare Pepe Pepenopoulos uit 2016, bijzonder oud voor een NFT, want het genre ontstond in 2015. De NFT ziet er uit als een speelkaart met bovenaan de naam van de bitcoinexpert Andreas M. Pepenopoulos en onderaan de tekst 'Great Blockchain Educator'. De kikker heeft bitcoinsymbolen als achtergrond.

De digitale kaart draagt de vermelding dat ze 'alle teamleden hun intelligentie verhoogt met 15 procent en 3 eenheden schade berokkent aan alle tegenstanders'. De NFT was eigendom van de verzamelaar TokenAngels, die NFT's de grootste activaklasse ter wereld ziet worden en zich een 'NFT-internet' voorstelt. TokenAngels toont zich enthousiast over de samenwerking tussen 'tech- en kunstnerds'.

Sotheby's waarschuwt in de gebruiksvoorwaarden dat blockchainactiva geen of weinig intrinsieke waarde kunnen hebben.

Verveelde aap

Rare Pepe Pepenopoulos werd op de voet gevolgd door de cartoon van een verveelde aap uit de serie Bored Ape Yacht Club gemaakt door Yuga Labs. De serie bestaat uit 10.000 cartoonapen, Sotheby's heeft het over 'misschien het meest iconische NFT-project tot nog toe'. Bored Ape Yacht Club #8817 werd geveild voor 3.408.000 dollar en komt uit de verzameling van j1mmy.eth. Die verzamelaar kocht al een CryptoKitty in 2017, een gamecreatie van de Canadese studio Dapper Labs die een van de eerste pogingen was om de blockchain voor ontspanning en vermaak te gebruiken.