SpaceX achterna: Amazon lanceert prototype satellieten in 2022

Het wordt almaar drukker in de ruimte. Amazon lanceert in het vierde kwartaal van 2022 de eerste twee van meer dan 3.000 satellieten om internet vanuit de ruimte aan te bieden.

Project Kuiper, de dochteronderneming van Amazon genoemd naar de beroemde Nederlandse astroloog Gerard Kuiper, wil in het vierde kwartaal van 2022 twee satellieten lanceren. Dat blijkt uit een document dat het bedrijf indiende bij de Amerikaanse telecomwaakhond FCC. De KuiperSat-1 and KuiperSat-2 zullen gelanceerd worden via een experimentele RS1-raket. Die wordt ontwikkeld door de start-up ABL Space Systems uit Californië.

De essentie Kuiper, een dochteronderneming van Amazon, lanceert volgend jaar twee satellieten.

Net als SpaceX wil Kuiper internet vanuit de ruimte aanbieden. In eerste instantie in afgelegen gebieden.

De twee bedrijven alleen zullen meer dan 10.000 satellieten rond de aarde hebben vliegen.

Er is steeds meer nood om satellietverkeer te reguleren.

Het doel van project Kuiper is in de komende tien jaar 3.326 satellieten de ruimte in te sturen om vandaar internet aan te bieden. Amazon investeert daarvoor minstens 10 miljard dollar. In de eerste plaats is het de bedoeling afgelegen plekken aan internet te helpen. Het verkreeg daarvoor in 2020 een vergunning van de Amerikaanse regulator FCC.

Amazon mengt zich officieel in de strijd om internet vanuit de ruimte. Er is het Britse OneWeb met een gelijkaardige missie dat al meer dan 350 satellieten in de ruimte heeft. De bekendste concurrent is SpaceX van Elon Musk, dat al bijna 2.000 satellieten rond de aarde heeft draaien. Duizenden gebruikers testen de internetdienst van SpaceX. Ook in de race om het ruimtetoerisme zijn Musk en Amazon-oprichter Jeff Bezos concurrenten.

Kuiper heeft geleerd uit de fouten van SpaceX. Dat kreeg veel kritiek omdat de oplichtende satellieten het werk van professionele en amateurastronomen 's nachts een stuk moeilijker maken. SpaceX kwam tegemoet aan de kritiek door zijn satellieten te coaten. Er werden ook zonneschermen op de toestellen gemonteerd. Kuiper werkt naar eigen zeggen samen met astronomen om de zichtbaarheid van zijn satellieten tot het minimum te beperken.

Botsingen

Een andere vrees is dat het met duizenden satellieten erg druk wordt in de verschillende banen rond de aarde. De toestellen van SpaceX en Amazon vliegen op een gelijkaardige hoogte als satellieten die dienen om de aarde te observeren. Ook het internationaal ruimtestation ISS vliegt op gelijke hoogte als sommige SpaceX-satellieten. Hoe drukker het daar wordt, hoe groter de kans op botsingen.

'Er bestaat nog geen space traffic management', zegt Stijn Ilsen, projectmanager bij QinetiQ Space, een toeleverancier voor de ruimtevaart, 'al werkt Europa daar wel aan.' Als twee satellieten in elkaars vaarwater dreigen te komen, zijn er duidelijke afspraken tussen organisaties zoals de NASA en de ESA om te bepalen wie moet uitwijken. Die zijn er nog niet met spelers zoals SpaceX of Kuiper.

Als een kans bestaat dat twee satellieten botsen, begint een onderhandeling die in veel gevallen via e-mail verloopt. Stijn Ilsen Projectmanager QinetiQ Space

Een tijd geleden was de kans relatief groot dat een SpaceX-satelliet tegen een Sentinel-satelliet van de ESA zou botsen. 'Dan begint een onderhandeling die in veel gevallen via e-mail verloopt', zegt Ilsen. Als de ene organisatie op een out-of-office botst, hoeft dat niet meteen een probleem te zijn. Er is voldoende tijd om die onderhandeling te voeren.'