SpaceX haalt 1,16 miljard dollar op

In augustus was volgens het data- en softwarebedrijf PitchBook ook al eens 1,9 miljard dollar opgehaald.

In februari ontplofte de Starship-raket SN9 net zoals zijn voorganger SN8. De SN9 was een testmodel voor het vervoer van mensen en 100 ton vracht naar de maan en Mars.

De commissie voor Transport en Infrastructuur van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden liet weten dat ze een commerciële ruimtelancering van het bedrijf onder de loep neemt omdat mogelijk Amerikaanse veiligheidsvoorschriften en de testlicentie werden geschonden. Het ging daarbij over de lancering van Starship SN8 in december. Mogelijk bestond een gevaar dat bij een explosie in een wijde omgeving vensters zouden worden vernield.