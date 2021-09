Spitstechnologie maakt FIFA 22 nog realistischer

In Gent opent volgende week Barvatar, de eerste e-sportbar van België. De uitbaters hebben op een oppervlakte van 380 vierkante meter een 20-tal spelcomputers en 20 consoles klaargezet. Iedereen kan er terecht voor laagdrempelige partygames op de Nintendo Switch of PlayStation.

In de weekends vinden ook competities plaats waarin geoefende e-sporters het tegen elkaar kunnen opnemen.

Het concept heeft zijn commercieel potentieel in het buitenland al bewezen. De uitbaters ambiëren de komende jaren nog vestigingen te openen in Vlaanderen.