Straks is ook uw koffiezetapparaat een betaaltoestel

Betaalkaartbedrijven concurreren met cash, maar ook met QR-betalingen. Ze werken aan een antwoord op het smartphonetijdperk en meteen ook op wat nadien komt. Allerlei toestellen gaan betalingen kunnen doen waarbij crypto niet langer is uitgesloten.

Wie is de grootste concurrent van het Amerikaanse Mastercard? Het eveneens Amerikaanse Visa? Henri Dewaerheijd, de countrymanager van Mastercard België en Luxemburg, schudt het hoofd. 'Onze belangrijkste concurrent is nog altijd cash. Uit een studie van de Europese Centrale Bank blijkt dat van de honderd transacties in België er 58 in cash zijn. Wat een verschil met Nederland, waar maar 34 procent van de transacties in cash is. Er zijn dus nog heel wat opportuniteiten.'

Maar niet alleen cash is een concurrent bij het betalen. In België gebeurt driekwart van alle internetaankopen via Bancontact, en daarvan bijna driekwart met de QR-code. E-commerce is bovendien een snelle groeier. Maar de kaartensector heeft een alternatief. In eerste instantie wordt de smartphone het centrale toestel. De gebruiker keurt dan transacties goed op de telefoon, liefst met een biometrische oplossing zoals een vingerafdruk of een gezichtsscan.

Click to pay

'Click to pay' heet de oplossing. Ze bestaat uit een digitale portefeuille met daarin versleutelde gegevens zoals het kaartnummer en het adres van de klant. 'U gaat op een e-commercesite uw type betaalkaart zien. Als u daarop drukt, kunt u de betaling bevestigen met gezichtsherkenning op uw smartphone bijvoorbeeld, en de transactie is voltooid.'

In het betalingsverkeer zijn twee dingen van groot belang: het moet gemakkelijk zijn, maar ook veilig. Henri Dewaerheijd Countrymanager Mastercard voor België en Luxemburg

'Daarbij wordt de technische EMV-standaard gebruikt die op sectorniveau is afgesproken', verduidelijkt Dewaerheijd. EMV staat voor Europay, Mastercard en Visa. 'Dat is een grote sterkte, want de winkelier weet dat hij zo toegang heeft tot miljarden kaarten.' Volgend jaar wordt het systeem getest, vanaf 2023 wordt het op grote schaal uitgerold.

Crypto

Het is niet mogelijk cryptomunten op het netwerk toe te laten die in een uur tijd 15 procent stijgen of dalen. Henri Dewaerheijd Countrymanager Belux van Mastercard

De 'digital wallet' opent ook mogelijkheden voor cryptomunten. 'Op termijn horen in die wallet ook cryptomunten thuis, al gaat dat nog een aantal jaar vergen. We zien dat crypto meer en meer mainstream wordt', zegt Dewaerheijd.

Sommige cryptomarkten laten nu al toe een kaart te koppelen, maar die is dan nog altijd uitgegeven in euro of dollar. De cryptoactiva worden dan omgezet in 'fiatgeld' wanneer je ze oplaadt op een prepaid-Mastercard, of ze worden in real time omgezet wanneer je je crypto-backed Mastercard gebruikt. 'Zo betaal je de winkelier in euro's, maar wordt crypto toch een betalingsinstrument in plaats van enkel een volatiele investering te blijven.'

Maestro Na meer dan 30 jaar voert Mastercard het bekende merk Maestro af. Vanaf midden 2023 zal elke nieuwe kaart die wordt uitgegeven een debet-Mastercard zijn. Dat is handiger voor e-commercebetalingen. Maestro werd vooral gebruikt door vakantiegangers en reizigers in Europa. Die internationale betalingen waren duurder voor de handelaar. 'Maar het is een perceptie van het verleden dat Maestro een duurder product is', zegt Dewaerheijd. 'Onze tarieven zijn concurrentieel.' Payconiq vraagt 6 eurocent per transactie, een kaartbetaling kost ongeveer 15 cent. 'Daarvan gaat maar 2 of 3 cent naar Mastercard. De rest gaat naar technische dienstverleners die de connectie met de netwerken verzorgen en naar de banken.' Die interbancaire kosten maken het overigens mogelijk dat er een fonds is om gebruikers bij fraude terug te betalen, merkt Dewaerheijd op.

'We willen wel cryptomunten integreren op ons netwerk, maar er zijn voorwaarden. Bijvoorbeeld stabiliteit. Het is niet mogelijk cryptomunten op het netwerk toe te laten die in een uur tijd 15 procent stijgen of dalen. Dat is niet interessant voor ons noch voor de winkelier. We denken eerder aan cryptomunten die stabieler zijn. Stablecoins zoals tether, of digitale munten van centrale banken.'

Mastercard wil dat cryptotransacties in orde zijn met de regelgeving. In de strijd tegen het witwassen is het ken-uw-klantprincipe essentieel. Ook moet de klant beschermd blijven tegen fraude. 'In het betalingsverkeer zijn twee dingen van groot belang: het moet gemakkelijk zijn, maar ook veilig.'

Veiligheid

Net voor de veiligheid willen betaalkaartbedrijven zoals MasterCard zich onderscheiden van de rest. 'Als u het slachtoffer bent van fraude, krijgt u uw geld terug. Ook artificiële intelligentie waakt over uw transacties. Op basis van gedragsprofielen geeft die een transactie een score tussen 0 en 999, ook al kennen we de persoon achter de kaart niet. Als de score boven 900 gaat, hebben we vrijwel zeker te maken met fraude en kan de bank ingrijpen.' Banken linken de kaarten overigens ook met verzekeringen. 'Het geeft de gebruiker een gemoedsrust die wij kunnen uitspelen op de concurrentiëler wordende betaalmarkt.'

Koffiemachines

Ondernemers zoals Facebook-CEO Mark Zuckerberg zien het tijdperk van de smartphone ook al als een eindig verhaal. In die visie gaan in de toekomst wearables, draagbare toestellen, centraal staan - denk aan slimme brillen en polshorloges. 'Eigenlijk gaan wij uit van hetzelfde', zegt Dewaerheijd. 'Betalingen zullen geïntegreerd worden in de toestellen die consumenten gebruiken eerder dan in plastic kaarten.'

Het feit dat kaartnummers bij 'click to pay' worden gedigitaliseerd en versleuteld, laat toe ze naar verschillende toestellen te sturen. Of naar uw auto. 'Dat moet onzichtbare betalingen mogelijk maken in tankstations. Je bestelt iets en krijgt het via een doorgeefluik, de betaling gebeurt op de achtergrond. Zulke betaalsystemen kunnen ook worden geïntegreerd in stemassistenten zoals Alexa of zelfs in koffiemachines voor automatische bestellingen.' Dat alles is geen verre toekomst meer. 'We praten met een aantal automerken', zegt Dewaerheijd.