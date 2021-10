Taxshelter games moet wachten op formeel advies Europese Commissie

De taxshelter houdt een fiscaal gunstregime in voor investeerders. In de sector wordt veel verwacht van de maatregel, zo bleek vorige week op het mediafestival Unwrap in Kortrijk . Vlaams minister voor Media Benjamin Dalle (CD&V) zei daar uit te kijken naar de federale goedkeuring voor het einde van het jaar. Vervolgens moet er nog een samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen komen. Maar woensdag vond de Kamercommissie voor Financiën dat eerst een formeel advies van de Europese Commissie nodig is.

'Het is niet de eerste keer dat de Raad van State zo'n advies geeft', zegt Vandenbroucke. 'Het is zeker niet ongebruikelijk, integendeel, om advies in te winnen vooraleer wordt overgegaan tot de definitieve goedkeuring. De intentie blijft dezelfde. Wij gaan het wetsvoorstel steunen, er is een meerderheid voor in het parlement.'