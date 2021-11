'Technologie is lang niet zo disruptief als ondernemers ons willen doen geloven'

We horen en lezen het om de haverklap: technologie zet de wereld op haar kop. Ook op deze pagina's vertellen ondernemers graag hoe disruptief hun technologie is. 'Zo ontwrichtend is al die technologie niet', zegt techniekfilosoof Lode Lauwaert.

Laten we beginnen met een tweeledig gedachte-experiment. Dit artikel is nu eenmaal het resultaat van een gesprek met Lode Lauwaert, techniekfilosoof aan de KU Leuven.

De essentie Technologie wordt gezien als een ontwrichtende kracht in onze samenleving.

De filosoof Lode Lauwaert (KU Leuven) ontkracht die stelling in zijn nieuwe boek.

Disruptie is volgens hem vooral een verkoopargument van ondernemers.

Autonome technologie ontslaat de ingenieur niet van zijn verantwoordelijkheid.

Deel één: een jongeman lijdt aan epilepsie en kruipt - zich bewust van de risico's die dat inhoudt - achter het stuur van een auto. Tijdens een epilepsieaanval verliest hij de controle over het stuur en rijdt hij een fietser aan. 'Weinig mensen zullen vinden dat de jongeman niet verantwoordelijk is voor wat gebeurde, zelfs al had hij geen controle over het stuur', zegt Lode Lauwaert. 'De jongeman heeft een risico genomen waarop hij kan worden aangesproken.'

Zeggen dat een product of dienst disruptief is, brengt in de eerste plaats een reclameboodschap en hoopt uiteindelijk op een zelfvervullende voorspelling Lode Lauwaert Techniekfilosoof KU Leuven

Deel twee: een automerk ontwikkelt een volledig autonome wagen en brengt die - er zich van bewust dat het de zelflerende algoritmes niet helemaal onder controle heeft - op de markt. De wagen maakt een foute inschatting en rijdt een fietser aan. 'Op dit moment overheerst het idee bij vele ingenieurs, filosofen en politici dat in dit geval niemand de verantwoordelijkheid kan dragen voor dat ongeval', zegt Lauwaert.

De volgens Lauwaert foutieve redenering gaat als volgt: 'Niemand kan verantwoordelijk zijn omdat niemand nog echt controle heeft over hoe algoritmes in een autonome wagen werken.' Nochtans hebben, net zoals de jongeman met epilepsie die achter het stuur kruipt, de gebruikers van de autonome wagen de risico's van hun acties afgewogen, goed wetende wat de gevaren zijn.' Dat maakt hen volgens Lauwaert verantwoordelijk, ook al hebben ze geen controle over de slimme technologie zodra ze die beginnen te gebruiken.

Zelfvervullende voorspelling

Het boek 'Wij, robots. Een filosofische blik op technologie en artificiële intelligentie' van Lauwaert is doorspekt met voorbeelden en gedachte-experimenten die lezers op een andere manier naar technologie doen kijken.

'Vandaag is bijna iedereen het erover eens dat technologie de wereld op haar kop zet', zegt Lauwaert. De smartphone slurpt onze aandacht op en Facebook heeft de democratie brozer gemaakt, om een paar clichévoorbeelden te geven. Techreuzen als Facebook en Google zetten al volop in op de volgende disruptieve golf, die van de metaverse.

Wie kijkt naar de morele problemen die artificiële intelligentie inhoudt, moet vaststellen dat ze relatief weinig ontwrichting veroorzaakt. Lode Lauwaert Techniekfilosoof KU Leuven

Lauwaert vindt het allemaal meevallen met die ontwrichtende technologie. 'Disruptie is een verkoopargument met hoge economische waarde.' Hoe disruptiever, hoe meer aandacht, hoe meer potentieel succes op de beurs. 'Het woord 'disruptie' is voor vele ondernemers aantrekkelijk omdat het hoop of een belofte inhoudt', zegt Lauwaert. De hoop om een product of dienst te verkopen die de wereld echt verandert. 'Zeggen dat een product of dienst disruptief is, is in de eerste plaats een reclameboodschap en hoopt uiteindelijk op een zelfvervullende voorspelling.'

Weinig ontwrichting

De term disruptie impliceert een fundamentele breuk, de ontwrichting van een ecosysteem. 'Maar wie naar de morele problemen kijkt die artificiële intelligentie (AI) met zich meebrengt, moet vaststellen dat ze relatief weinig ontwrichting veroorzaakt.'

Wie erkent dat technologie niet zo disruptief is, zal net zijn verantwoordelijkheid nemen. Lode Lauwaert Techniekfilosoof KU Leuven

Lauwaert ontkent niet dat er problemen zijn met de schending van privacy, dat data waar algoritmen op draaien te gekleurd zijn, dat alles wat met artificiële intelligentie te maken heeft veel te weinig transparant is. 'Maar dat zijn geen problemen die uniek zijn voor artificiële intelligentie of technologie, ze worden hoogstens uitvergroot', zegt Lauwaert.

Een eenvoudig voorbeeld illustreert dat. Wie solliciteert, kan met gelijkaardige problemen geconfronteerd worden zonder dat daar technologie aan te pas komt. 'Wie zegt dat een recruiter niet discrimineert? En iedereen kent verhalen van sollicitatieprocedures die verre van transparant zijn', zegt Lauwaert.

Noden van de planeet

Het laatste wat Lauwaert met zijn betoog wil bereiken, is dat we alle technologische evoluties blauwblauw laten. 'Ik stoor me erg aan techniekoptimisten die geen kritiek op AI verdragen’, zegt Lauwaert. ‘Maar het ergert me ook mateloos als in alarmistische termen over innovaties wordt gesproken. Tot de eerste groep behoren nogal wat ondernemers en technologen, in de tweede groep zitten vaak mensen uit de meer humane wetenschappen, onder wie niet zelden filosofen.'

Ethische technologie is technologie die ook rekening houdt met de noden van onze planeet en alle soorten die ons hier vergezellen. Lode Lauwaert Techniekfilosoof KU Leuven

Lauwaert geeft zelf les aan ingenieurs van de KU Leuven. Hij pepert ze in dat ze niet alleen een morele verantwoordelijkheid hebben om hun expertise te gebruiken om artificiële intelligentie te bouwen die zo weinig mogelijk fouten maakt. Hun rol vereist ook dat ze altijd de mogelijke nadelen van hun creaties inschatten.

In die overweging volstaat het volgens Lauwaert niet dat ontwikkelaars de impact van technologie op mensen voorspellen. 'We moeten nog breder leren denken', zegt hij, 'Ethische technologie is technologie die ook rekening houdt met de noden van onze planeet en alle soorten die ons hier vergezellen.' Lauwaert vindt het jammer dat we in het kader van de klimaattop in Glasgow weinig spreken over de relatie tussen artificiële intelligentie en klimaat. 'Nochtans gaat het trainen van slimme technologie gepaard met enorm veel CO2-uitstoot. Een algoritme trainen stoot veel meer CO2 uit dan wat een Europese vlucht per persoon uitstoot. Ethische AI moet ook ecologische AI zijn.'