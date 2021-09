Tokens van verveelde apen halen ruim 20 miljoen euro bij Sotheby's

NFT's zijn digitale tokens die blockchaintechnologie gebruiken om te registreren wie een digitaal object bezit. Het kan gaan om een beeld, een video of een spelelement zoals een gamewapen. Er zijn overigens ook NFT's die verwijzen naar fysieke objecten. Het is de bedoeling dat elk token uniek is.

Ook werden 101 Bored Ape Kennel Club-NFT's geveild. Dat is een verzameling honden die in de markt worden gezet als huisdieren voor de apen. Zij brachten nog eens 1,835 miljoen dollar op. Er kon worden betaald in de cryptomunten bitcoin, ether en USDC en in gewoon geld.