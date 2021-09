Trouwe soldaat moet Facebook technologische toekomst insturen...

Andrew 'Boz' Bosworth wordt volgend jaar de nieuwe Chief Technology Officer (CTO) van Facebook. De man wordt gepercipieerd als een trouwe luitenant van topman Mark Zuckerberg die Facebook moet voorbereiden op het internet van de toekomst.

De huidige CTO, de 46-jarige Mike 'Schrep' Schroepfer, wil meer tijd voor zijn familie en filantroprie. Hij werkt al 13 jaar bij de socialemediagigant en overziet engineering, infrastructuur, augmented en virtual reality en de afdeling blockchain en financiën.

Schermvullende weergave Ontslagnemend CTO Mike Schroepfer. ©REUTERS

Schroepfer richt zich sterk op het gebruik van artificiële intelligentie (AI). Die technologie moet inhoud opsporen en verwijderen die indruist tegen het beleid inzake naaktbeelden, geweld en haatspraak. Schroepfer gaat volgend jaar deeltijds aan de slag als eerste Senior Fellow van het bedrijf. In zijn nieuwe rol zal hij helpen bij het rekruteren en ontwikkelen van technisch talent. Ook zal hij investeringen in AI blijven stimuleren.

Metaverse

Bosworth kwam in 2006 bij het bedrijf, twee jaar voor Schroepfer. Hij was volop betrokken bij het uitbouwen van de nieuwsfeed, de berichtendienst en de functionaliteit die toelaat groepen te creëren. Vervolgens spitste hij zich toe op virtual en augmented reality en werd hij hoofd van die afdeling, die Facebook Reality Labs (FRL) heet.

Die afdeling is verantwoordelijk voor VR-headsets, een nieuwe lijn toestellen voor videochats en een slimme Ray-Ban bril. Ze werkt onder meer aan wat binnen een aantal jaar een 'echte AR-bril' moet worden. Daarmee heeft Bosworth een uitgesproken hardwareprofiel, wat opvallend is voor een bedrijf dat tot nog toe vooral als een speler in sociale media en bijhorende software wordt gezien.

De essentie Andrew Bosworth, die nu Facebook Reality Labs leidt, wordt CTO van het bedrijf. Hij blijft Reality Labs overzien. Die afdeling werkt aan virtual en augmented reality en maakt ook hardware zoals headsets.

Topman Mark Zuckerberg zegt dat de rol van Bosworth fundamenteel is voor zijn strategie om Facebook de volgende fase van het internet binnen te loodsen, de 'metaverse'.

Critici zeggen dat de huidige CTO, Mike Schroepfer, gevoeliger is voor de ethische problemen van het bedrijf dan Bosworth.

FRL, een afdeling met zo'n 10.000 medewerkers, is het speerpunt van wat Zuckerberg zijn 'metaverse'-strategie noemt. De topman omschrijft de metaverse als een virtuele omgeving waar gebruikers digitale ruimtes delen, maar die ook kan versmelten met de fysieke omgeving. De metaverse moet met verschillende apparaten toegankelijk zijn, van headsets en brillen tot gewone smartphones. Voor Zuckerberg gaat het over de volgende fase van het internet, na het tijdperk van de smartphone.

Lees Meer analyse De miljardengok van Mark Zuckerberg op de metaverse

'Als onze volgende CTO zal Boz Facebook Reality Labs blijven leiden en toezicht houden op ons werk op het gebied van augmented reality en virtual reality. Als onderdeel van die overgang zullen ook een paar andere groepen zich bij het team van Boz voegen', zei Zuckerberg in een boodschap aan de werknemers. De topman vindt een en ander 'fundamenteel voor onze bredere inspanningen om de metaverse te helpen bouwen'.

Controverse

Het enthousiasme van Zuckerberg voor de metaverse contrasteert met de druk van regelgevers, politici en critici die vinden dat zijn bedrijf extremisme en desinformatie aanwakkert. In The Wall Street Journal verscheen pas nog een serie over desinformatie en mensenhandel op het platform en de negatieve impact van Instagram op jongeren. Volgens het onderzoek is Facebook perfect op de hoogte maar wordt er niets of te weinig aan gedaan. Het bedrijf reageerde verontwaardigd op de berichtgeving, maar dat legt critici niet het zwijgen op.

Zo wordt het vertrek van Schroepfer als CTO betreurd. Op Twitter toonde Samidh Chakrabarti, die tot voor kort een Facebook-team leidde dat moet optreden tegen desinformatie, zich verontrust. Volgens hem was 'Schrep' iemand tot wie personeelsleden zich konden wenden met vragen over de maatschappelijke impact van hun werk.

Schroepfer zei in interviews dat kritiek op Facebook gegrond was. Aan nieuwe personeelsleden toonde hij kritische berichtgeving om duidelijk te maken dat ze een grote verantwoordelijkheid hadden.

Bosworth heeft het imago van een trouwe soldaat, terwijl Schroepfer kritischer zou zijn.

Vergeleken met Schroepfer heeft Bosworth meer het imago van de trouwe soldaat die vooral streeft naar de verdere groei van het sociale netwerk. In 2016 legde hij in een interne memo uit dat Facebook focust op het 'connecteren van mensen'. Groei in die activiteit is gewoonweg goed, ook al is het mogelijk dat via het netwerk aanslagen worden beraamd of dat iemand het leven verliest door pestgedrag. Toen de memo uitlekte, zei Bosworth dat hij met het document enkel een interne discussie wou stimuleren.