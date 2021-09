Twitter maakt giften en fooien mogelijk, ook in bitcoin

Twitter maakt het wereldwijd mogelijk voor gebruikers om elkaar fooien en giften toe te sturen. Opvallend is dat daarbij ook in bitcoins kan worden betaald.

Naast de 'Volg'-knop op Twitter-profielen kunnen gebruikers ook een knop met een bankbriefje activeren, werd in een blogpost van het bedrijf aangekondigd. Via die knop kunnen bezoekers van het profiel dan een fooi geven. In onze contreien kan dat via een extern betaalsysteem zoals Patreon of GoFundMe. Ook kan een gebruiker zijn bitcoinadres invullen en betalingen krijgen vanuit gelijk welke bitcoinwallet. De gevers en ontvangers moeten wel minstens 18 jaar oud zijn.

Twitter ziet allerlei gebruiksmogelijkheden. Dat gaat van het aanmoedigen van een commentator tot het helpen van een kleine ondernemer en het doen van giften voor goede doelen. Twitter legt geen limiet op de hoogte van het bedrag, maar externe betaaldiensten kunnen dat eventueel wel doen.

Twitter houdt geen commissie in bij het gebruik van de betaalmogelijkheid en mikt op het verhogen van het gebruikersengagement op het platform.

In de meeste Amerikaanse staten en in El Salvador kunnen gebruikers voor hun bitcoinbetalingen Strike gebruiken, een betalingsapp gebouwd op het Bitcoin Lightning Network. Dat netwerk is een laag boven op de bitcoinblockchain die snelle en goedkope transacties mogelijk maakt. 'Strike biedt wereldwijd ogenblikkelijke en gratis betalingen aan', klinkt het in de blogpost van Twitter.

