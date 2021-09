Uitgevers in de clinch met Google over cookies

Google wil komaf maken met de 'cookies' die gebruikt worden om uw surfgedrag in kaart te brengen. Uitgevers, adverteerders en techbedrijven stappen tegen die maatregel naar de Europese mededingingsautoriteiten.

Cookies zijn kleine bestandjes die op de schijf van uw computer worden gedropt als u websites bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt voor een betere dienstverlening, zodat de website u bijvoorbeeld herkent bij een volgend bezoek, maar ook om uw kijk- en klikgedrag in kaart te brengen.

De cookies die Google wil bannen, zijn cookies van 'derde partijen'. Die worden niet achtergelaten door de beheerder van de site die u bezoekt, maar door andere partijen. Ze worden vaak gebruikt om het globale surfgedrag in kaart te brengen. Adverteerders gebruiken die informatie om bezoekers gerichte advertenties te tonen. Dat soort cookies vormt al ruim twintig jaar de basis van de interneteconomie.

Advocaat van de Movement for an Open Web

Het opdelven van data door Google is creepy.

De Movement for an Open Web (MOW) zegt dat Google zich daarbij de macht toe-eigent te beslissen welke data op het web kunnen worden gedeeld en met wie. 'Een dergelijke macht mag enkel door regelgevers worden gebruikt en bedreigt het open web', vindt de MOW. Advocaat Tim Cowen, die optreedt voor de MOW, ontkent dat de privacy van de gebruikers gebaat is bij de plannen van Google. De internetgigant zou data willen opdelven op een manier die Cowen 'creepy' noemt.