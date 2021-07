Vader van het web veilt www-NFT voor 5,4 miljoen dollar

Het digitale token is uniek en is officieel gecreëerd (of 'gemint') door Berners-Lee, de 'vader van het web'. Het wordt ingeschreven op de Ethereum-blockchain en legt daarbij onveranderbaar de transactie vast. De NFT linkt naar de documenten met de broncode, die de eigenaar online kan bekijken of downloaden. Inbegrepen is een brief van Berners-Lee over de creatie van het wereldwijde web, een video van een halfuur die het schrijven van de code toont en een 'digitale poster' met de 9.555 lijnen code en een afbeelding van de fysieke handtekening van Berners-Lee.