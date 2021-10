'Vernieuwingen bij Clubhouse hadden er zes maanden geleden moeten komen'

Clubhouse, de app die 'sociale audiochat' eerder dit jaar tot een hype maakte, voert vernieuwingen door om overeind te blijven in wat experts als een 'nichemarkt' omschrijven.

Clubhouse wil het binnen afzienbare tijd mogelijk maken conversaties in 'rooms' op te nemen. In rooms komen mensen samen om over een bepaald thema te praten of om gewoon informeel te babbelen. Ook worden de zoekmogelijkheden verbeterd en zullen audioclips van 30 seconden kunnen worden gedeeld op sociale media of sites. 'Ik vind het een heel goede evolutie, ik weet wel niet of dit het platform gaat redden of groter maken', zegt Chris Demeyere, expert bij het socialemedia-agentschap Punchline.

Begin dit jaar was Clubhouse een enigszins elitair medium dat alleen op het Apple-besturingssysteem iOS bestond en dat nieuwe gebruikers toeliet op basis van mondjesmaat verstrekte uitnodigingen. Rooms werden ook niet opgenomen, tenzij vooraf duidelijk aangekondigd door de organisator, wat bijdroeg tot een sfeer van intimiteit.

Een aantal creators gaan gesprekken in de app kunnen opnemen.

Inmiddels is Clubhouse zowel op Android als op iOS beschikbaar en kan iedereen de app gebruiken. Pas werd aangekondigd dat de komende weken een aantal creators gesprekken in de app gaan kunnen opnemen. Op die manier bereiken ze een bijkomend publiek, dat achteraf de gesprekken kan beluisteren.

Ook wordt het mogelijk clips van 30 seconden te downloaden om die te delen op sociale media of andere sites. De zoekfunctie wordt verbeterd zodat gebruikers makkelijker rooms kunnen vinden alsook andere gebruikers en clubs die bepaalde interesses delen.

Er zijn geen cijfers over het gebruik van Clubhouse in België. 'Het aantal Belgische clubs was in februari aan het boomen, dat is dan omlaag gegaan naar nagenoeg nul', zegt Demeyere. Clubhouse kreeg concurrentie van tal van andere sociale media zoals Twitter. 'De echte concurrentie zit eerder op Discord', zegt Demeyere. Op dat sociaal netwerk kan zowel chat als voice worden gebruikt. 'Bepaalde nichecommunity's zoals die rond cryptomunten gebruiken massaal de berichtendienst Telegram en Discord.'

Met de aangekondigde vernieuwingen kan Clubhouse mogelijke nichegemeenschappen langer aan zich binden. Of het extra mensen aan boord haalt, valt af te wachten. 'Ze hadden er zes maanden geleden moeten zijn, dan had het zo interessant kunnen zijn dat we allemaal gebleven waren', aldus de socialemedia-expert.