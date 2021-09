Verveeld kijkende apen sturen mee koers cryptomunten

Het veilinghuis Sotheby's biedt een collectie aan van digitale tokens in de vorm van grijnzende of verveeld kijkende apen. Het is een van de recentste voorbeelden van de opmars van non-fungible tokens, die nu ook de koers van de cryptomunten beïnvloedt.

De Bored Ape Yacht Club is een collectie van 10.000 unieke apenbeelden van het bedrijf Yuga Labs die geregistreerd staan als digitale tokens op de Ethereum-blockchain. Bij Sotheby's worden 107 van die non-fungible tokens (NFT's) geveild. De veiling loopt tot 9 september en moet 12 tot 18 miljoen dollar opbrengen. Het hoogste bod vrijdagmiddag was 4,5 miljoen dollar. Kopers kunnen betalen in cryptomunten of in gewoon geld.

De betrokkenheid van Sotheby's maakt de NFT-markt betrouwbaarder voor een breder publiek. Bij concurrent Christie's werd in maart een NFT verkocht van de cryptokunstenaar Beeple voor een record van 69,3 miljoen dollar. Ook de betaalspecialist Visa, de drankengroep AB InBev en een reeks luxemerken verschijnen op de NFT-markt.

De bedragen die worden neergeteld voor de vaak cartooneske afbeeldingen doen duizelen. Pas nog werd een Bored Ape verkocht op de NFT-marktplaats OpenSea voor 2,25 miljoen dollar. Dat is nog klein bier tegenover het enthousiasme voor de CryptoPunk-serie uit 2017 van de studio Larva Labs, een serie van gepixelde figuurtjes. Een exemplaar werd in juni bij Sotheby's verkocht voor 11,8 miljoen dollar.

De handel in CryptoPunks haalde de voorbije maand een volume van 678 miljoen dollar. Art Blocks, dat kunstwerken op de blockchain genereert via een algoritme, was in augustus goed voor 583 miljoen dollar. Voor de eerste jaarhelft bedroeg het transactievolume in NFT's volgens de nieuwssite Decrypt 2,6 miljard dollar.

Hete maand

In de vroege zomer leek de markt af te koelen, maar de NFT-markt kende een druk augustus. Op de toonaangevende marktplaats OpenSea beliep de handel meer dan 3,4 miljard dollar.

De NFT-markt wordt gestimuleerd door nieuw genre spellen, 'play to earn', waarbij de gamers tokens verdienen.

De NFT-markt wordt gestimuleerd door nieuw genrespellen, 'play to earn', waarbij de gamers tokens verdienen. De game Axie Infinity, die als partners onder meer de gamemaker Ubisoft en het conglomeraat Samsung heeft, zegt deel uit te maken van de 'play to earn revolutie' en is deels eigendom van de spelers. Het was de voorbije maand goed voor een handel van 845 miljoen dollar.

Cryptomunten

De grote activiteit in NFT's draagt bij tot de koersstijging van ether, de cryptomunt verbonden aan de blockchain Ethereum. In augustus ging die munt zo'n 50 procent hoger. Tegenover eind vorig jaar bedraagt het rendement 440 procent, blijkt uit gegevens van Coindesk. De grootste cryptomunt, bitcoin, houdt het op 75,1 procent. De NFT-marktplaats OpenSea is geregeld de grootste gebruiker van rekenkracht op het Ethereum-netwerk.

Ook de concurrenten van Ethereum profiteren van de NFT-rage. De blockchain Solana biedt een snellere en goedkopere werking en zag zijn cryptomunt de voorbije weken fel stijgen.

Jonge beleggers lijken momenteel minder enthousiast om in 'memeaandelen', die druk besproken worden in Reddit-fora en op YouTube, te beleggen. Ze vinden het leuker te beleggen in beelden van grappige apen. Of van mollige pinguïns, want ook de NFT's van Pudgy Penguins doen het goed.

Tioga Capital

In eigen land leidde de blockchaininvesteerder Tioga Capital onlangs een kapitaalronde van 2,2 miljoen euro voor de Portugese start-up Exclusible, die bouwt aan een marktplaats voor NFT's gericht op luxemerken. 'Veel jongeren spenderen zo'n acht uur per dag online. Voor hen is status online belangrijk', zegt medeoprichter Nicolas Priem.

Veel jongeren spenderen zo'n acht uur per dag online en voor hen is status online belangrijk. Nicolas Priem Medestichter Tioga Capital

Het is belangrijk hoe de avatar op Twitter of in een virtuele omgeving eruitziet. 'Jaarlijks wordt voor 170 miljard euro aan in-game items verkocht,' zegt Priem, 'met een groei van 15 procent tot 20 procent per jaar.'

'De NFT's hebben tegenover klassieke in-game goederen het voordeel dat ze uniek zijn, verhandeld kunnen worden en mogelijk hun waarde behouden voor de gamers.' In tegenstelling tot een gewoon kunstwerk kan een NFT ook kasstromen genereren. In de code van een NFT kan worden opgenomen dat een deel van de opbrengst van latere verkopen naar de maker terugvloeit.