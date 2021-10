'Virtual reality bevindt zich waar het web was in 1998'...

De VRT dompelt zijn ontwikkelaars onder in de leefwereld van blinden of slechtzienden door ze een headset voor virtual reality op te zetten. De openbare omroep werkt daarvoor samen met het Mechelse Soulmade, dat actief is in een domein dat aanvankelijk sceptisch werd bekeken.

Het juiste artikel vinden, de letters ontcijferen en verder klikken, een artikel of een video op sociale media delen, hoe gaat dat als je blind bent of slecht ziet? De VRT en Soulmade hebben een beleving in virtual reality (VR) gebouwd, die softwareontwikkelaars in de schoenen van die mensen plaatst. Ze kregen steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

'We gaan de toepassing ook bij andere bedrijven gebruiken', zegt Sander De Roeck, de medestichter van Soulmade. Hij richtte het bedrijf in 2016 op, samen met zijn vennoot Marijn Goossens. Een jaar later bleek de hype in de VR-sector plaats te hebben gemaakt voor het diepe dal van de niet-ingeloste verwachtingen.

Het Mechelse bedrijf werkt vijf jaar in de sector van extended reality, een verzamelterm voor virtual, augmented en mixed reality.

Het bedrijf, dat tot nu geen beroep doet op extern kapitaal, verwacht de komende jaren een sterke groei nu bedrijven de mogelijkheden van extended reality beter inschatten.

'Bedrijven vroegen zich toen af: 'Wat kan je hier eigenlijk mee?' zegt De Roeck. 'Gelukkig waren we toen nog niet lang bezig. We vonden klanten en projecten om de periode te overbruggen en er waren nog geen grote vaste kosten.' Goossens, die aan de Brusselse filmschool RITCS afstudeerde met een VR-fictiefilm, ontpopte zich als de technische en creatieve kracht. De Roeck, die nog student aan de UAntwerpen was, nam de zakelijke kant voor zijn rekening. 'Onze vaardigheden zijn complementair en we kunnen gemakkelijk door dezelfde deur. Dat is belangrijk in een bedrijf.'

Extended reality

Vandaag werken zeven mensen bij Soulmade, plus freelancers. 'In de professionele markt zie je dat extended reality (XR) zich aan het vestigen is, toch voor alles wat met opleiding te maken heeft', zegt De Roeck. XR is een verzamelnaam voor virtual reality, augmented reality (waarbij een digitale laag op de fysieke werkelijkheid wordt gelegd), en mixed reality (waarbij interactieve digitale objecten in die fysieke werkelijkheid worden geplaatst).

'De technologie wordt matuur in het design, het ontwerpen en het visualiseren. Maar virtuele evenementen zijn helaas nog niet in België doorgebroken.' Toch kan Soulmade met tal van virtuele opleidingen uitpakken, voor bedrijven als BASF, Colruyt en Duracell.

'We zijn fier dat we puur op basis van onze winst zijn gegroeid. We hebben geen extern kapitaal. Het was een bewuste keuze de controle te behouden en niet het risico te lopen dat investeerders of bankiers ons onder druk zetten.'

De Roeck verwacht dat bij Soulmade binnen vijf jaar 30 tot 40 mensen XR-producties op maat maken voor bedrijven en organisaties. 'Dat is realistisch. De sprong van twee naar zeven hebben we in drie jaar gemaakt, ook al aarzelden bedrijven tijdens de pandemie om te investeren in innovatieve projecten.' De juiste profielen vinden is niet makkelijk. 'We zoeken naar specialisten in de programmeertaal C#, die al geproefd hebben van gameontwikkeling met specifieke software', zegt De Roeck.

Soulmade gaat ook meer gestandaardiseerde XR-producten maken, bijvoorbeeld voor het aanleren van 'soft skills' zoals verkopen of onderhandelen. Die zijn goedkoper dan op maat gemaakte producties. 'We hebben dat al in een beperkte vorm, een platform dat het gebruik van VR-content heel wat eenvoudiger maakt voor bedrijven. Maar buiten onze huidige klantengroep is de verkoop moeilijk, want je moet natuurlijk eerst VR-content hebben.'

Concurrentie

Soulmade is niet het enige bedrijf dat XR-trainingen ontwikkelt. Met een aantal concurrenten zijn de verhoudingen goed, in die mate dat een klant al eens voor een specifieke training wordt doorverwezen. 'We gaan het warm water geen twee keer uitvinden', zegt De Roeck. Toch heeft hij bedenkingen bij sommige spelers op de markt. 'Er zijn partijen die het voor de korte termijn doen en het als extraatje beschouwen. Ze hebben niet altijd de juiste vaardigheden in huis. Ze vragen wat ze willen, want klanten hebben geen idee van de kostprijs. Ik kan alleen aanraden na te gaan of een bedrijf voltijds bezig is met VR.'

Aan de consumentenmarkt denkt De Roeck nog niet. 'Er is nog heel wat te doen op de professionele markt.' Soulmade werkte al voor een tiental landen en wil die internationale activiteit verder uitwerken.